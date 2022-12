Lud przemówił. Elon Musk musi odejść

Elon Musk uruchomił dzisiaj ankietę, w której zadał użytkownikom Twittera bardzo proste, ale jednocześnie ważne pytanie. Zapytał ich, czy powinien odejść ze stanowiska szefa serwisu społecznościowego i obiecał, że przychyli się do decyzji większości. Lud przemówił i Elon musi odejść.

W ankiecie zagłosowało dokładnie 17,502,391 użytkowników Twittera. Więcej nie ich nie będzie, bo głosowanie zostało już zakończone. Wyniki nie są przytłaczające, ale dość jednoznaczne. Aż 57,5 procent głosujących odpowiedziało, że Elon Musk powinien zrezygnować ze stanowiska CEO Twittera.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.