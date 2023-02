T-Mobile podnosi cenę, ale jest też coś na pocieszenie

T-Mobile od dziś wprowadza zmiany w taryfie S. Od 1 lutego korzystający z niej klienci oprócz nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów, otrzymają większą paczkę danych. Podniesie się też miesięczna opłata za tan plan.

T-Mobile ma cztery abonamentowe taryfy: SX, S, M i L. We wszystkich dostępna jest sieć 5G, ostatnia jest w pełni nielimitowana, a dziś operator ogłosił zmiany w taryfie S, która jest objęta limitem na pobieranie danych. Dotąd limit ten wynosił 20 GB, a miesięczna opłata – 50 zł. T-Mobile podniósł cenę do 55 zł, ale w zamian za to zwiększył paczkę do 30 GB. Automatycznie zwiększyła się też cena za drugi abonament w usłudze „Korzyści dla domu” – do 35 zł (dotąd 30 zł).

Od dziś w skład taryfy S wchodzą więc nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y oraz paczka 30 GB w sieci 5G bez limitu prędkości. Cena wynosi 55 zł, ale po uwzględnieniu rabatów na łączną sumę 10 zł – za zgody i terminowe płatności.

W ramach tej taryfy klienci otrzymują ponadto usługę „Rozrywka bez Ograniczeń” na 3 miesiące w prezencie. Pozwala ona na korzystanie z dowolnie wybranej platformy streamingowej z książkami, muzyką, filmami czy programami, np. HBO Max, Viaplay, Eleven Sports, Legimi, Tidal czy Da Vinci Kids oraz jej swobodną zmianę na inną nawet co miesiąc.

Klientom, którym taki wariant nie wystarcza, operator proponuje taryfy M i L, dzięki którym użytkownik zyskuje nie tylko nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y oraz dostęp do sieci 5G w smartfonie. W wariancie M działa on z prędkością do 30 Mb/s, natomiast w wersji L – w maksymalnej dostępnej prędkości. Oba pakiety zapewniają również 6-miesięczny bezpłatny dostęp do „Rozrywki bez Ograniczeń”.

W każdym z planów można też skorzystać z oferty „Korzyści dla domu” – dla posiadaczy abonamentu na usługi głosowe, kolejne usługi dla domu będą tańsze o 20 zł miesięcznie od ceny wyjściowej. Klienci mogą więc zdecydować się na kolejny abonament, internet światłowodowy bądź internet dla domu w niższej cenie.

Zobacz: T-Mobile zabierze klientom smartfony, ale to bardzo dobrze

Zobacz: T-Mobile: za darmo abonament i nielimitowany internet. Oto co trzeba zrobić

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile