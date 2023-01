T-Mobile zabiera od klientów smartfony i to bardzo dobrze

T-Mobile zabiera je oczywiście w szczytnym celu – chodzi o stare telefony do recyklingu. Operator ruszył z nową akcją, która ma ułatwić pozbycie się niechcianych urządzeń. W salonach stanęły specjalne pojemniki.

Szybki rozmów technologii mobilnych i dążenia producentów do wprowadzenia coraz to nowszych, bardziej zaawansowanych modeli telefonów ma też drugie, mało optymistyczne oblicze. Gromadzimy coraz więcej nowych urządzeń, a te stare szybko stają się elektrośmieciami. Potwierdzają to liczne analizy rynku. Na przykład z badania zrealizowanego przez T-Mobile wynika, że co czwarty Polak ma aż dwa stare smartfony, z których nikt już nie korzysta.

Z kolei z raportu Smart Barometr Digital Care 2022 wynika, że aż 43% użytkowników zostawia stare urządzenia jako „telefon zapasowy”, a 28% trzyma je „bez konkretnego celu”. Prawda jest taka, że w większości przypadków te telefony nigdy już nie zostaną użyte. Co z nimi zrobić, by nie trzymać przez lata w szufladzie?

Operatorzy coraz częściej starają się temu zaradzić, a teraz w nowej akcji z pomocą spieszy T-Mobile, który we wszystkich swoich salonach w Polsce umieścił specjalne pojemniki na zużyty sprzęt. Odnosząc stare telefony do magentowych salonów, możemy być pewni, że urządzenia trafią do specjalistycznego recyklingu, a jednocześnie zapewnią wsparcie Fundacji Nasza Ziemia.

Odpowiednia utylizacja elektrośmieci jest niezwykle ważna. Stare telefony, jak wiele urządzeń elektrycznych, zawierają substancje chemiczne, które mogą szkodzić środowisku, jeśli wylądują w zwykłym koszu i trafią na wysypisko śmieci. Dzięki specjalnym pojemnikom, które na przykład stoją w salonach T-Mobile, możemy gromadzić elektrośmieci we właściwy sposób i poddawać je recyklingowi, a to ma ogromny wpływ na ochronę środowiska i naszej planety

– przekonuje Beata Butwicka z Fundacji Nasza Ziemia.

Według danych Eurostatu e-odpady to najszybciej rosnąca część odpadów w Unii Europejskiej, z którego tylko niecałe 40% jest poddawane recyklingowi. A tymczasem zużyty sprzęt elektroniczny może być po recyklingu wprowadzany do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Lista z adresami salonów T-Mobile w całej Polsce dostępna jest tutaj https://www.t-mobile.pl/c/mapa-salonow. W każdym z nich powinien znaleźć się pojemnik za zużyty sprzęt.

Dodatkowe informacje o akcji operatora i fundacji można znaleźć na stronie planetamaznaczenie.pl.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: wł., T-Mobile