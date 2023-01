Play oszczędza energię w najnowocześniejszej sieci w Polsce

Oszczędzanie energii jest potrzebne małym i dużym. My staramy się zmniejszyć zużycie prądu w naszych domach, a Play ogranicza zapotrzebowanie na energię na wielką skalę tak, byśmy tego nie odczuli jako klienci.

Mniejsze zużycie energii elektrycznej przy zachowaniu najwyższej jakości usług – to cel operatora sieci Play. Jednocześnie to ogromne wyzwanie.

Najpewniejszym sposobem, by oszczędzać prąd, jest wyłączanie nieużywanych urządzeń. Łatwo to zrobić w domu, ale w sieci liczącej ponad 10 500 nadajników to zadanie niewyobrażalnie skomplikowane. Play niezmiennie najszybciej rozwija swoją sieć w Polsce i kolejny rok z rzędu uruchomił prawie tysiąc nowych obiektów. Zasięgiem LTE obejmuje ponad 3 tysiące miejscowości, liczących powyżej tysiąca mieszkańców, w tym 403 miasta liczące ponad 10 tysięcy mieszkańców. Sieć w standardzie 5G jest dostępna dla ponad 50% populacji na 18% powierzchni naszego kraju.

Sztuczna inteligencja pokieruje siecią

Grupa Play już od lat optymalizuje zużycie energii. Robi to w taki sposób, by użytkownicy nie odczuli zmiany w jakości usług, na których na co dzień polegają. Wśród wdrożonych już rozwiązań wymienia między innymi inteligentne wyłączanie zasilaczy stacji bazowych, a także wzmacniaczy w modułach radiowych w czasie, gdy spada zapotrzebowanie na przesyłanie danych.

W naszej sieci już od lat prowadzimy prace nad optymalizacją zużycia energii przez stacje bazowe, co nie wpływa na jakość świadczonych przez nas usług. Już wdrożyliśmy takie rozwiązania, jak inteligentne wyłączanie zasilaczy stacji bazowych a także wzmacniaczy w modułach radiowych w czasie, gdy spada zapotrzebowanie na przesyłanie danych. Wdrażamy też platformę, która w oparciu o sztuczną inteligencję pozwala na jeszcze bardziej efektywne oszczędzania energii

– powiedziała Ewa Sankowska-Sieniek, Biuro Prasowe P4.

Podczas prezentacji wyników finansowych za III kwartał 2022 roku Play pochwalił się nie tylko wzrostem bazy abonentów i inwestycjami w rozwój sieci, ale także podał informacje, że jest w trakcie wdrażania systemu zarządzanego przez sztuczną inteligencję, który jeszcze lepiej dopasuje zużycie energii w sieci do bieżących potrzeb na danym terenieZ niecierpliwością czekamy na podliczenie, jakie oszczędności przyniosły te działania. Wszystko będzie oczywiście zależeć od ruchu, który będzie obsługiwany przez sieć i będzie podlegać zmianom sezonowym. Dlatego potrzeba pełnego wdrożenia systemu i kilkunastu miesięcy, by możliwa była pełna ocena korzyści.

Bezpieczeństwo energetyczne to podstawa

Wysoka jakość usług idzie w parze z nieprzerwaną dostępnością sieci i bezpieczeństwem. Play zapewnia, że sieć może działać bez zakłóceń także w przypadku problemów z dostawami energii. Bieżące potrzeby energetyczne zabezpiecza odpowiednimi umowami z dostawcami prądu.

W przypadku przerwy w dostawie sieć Play jest gotowa technicznie na zastosowanie zasilania tymczasowego. Innymi słowy, fioletowa sieć jest gotowa na blackout i abonenci nie zostaną odcięci od świata.

Natomiast zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej na poziomie krajowym jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych, nieodzownym dla codziennego funkcjonowania obywateli, a także administracji, edukacji i gospodarki.

– napisał Krzysztof Sylwerski w imieniu Play.

Oszczędności nie tylko w sieci

Oczywiście jest znacznie więcej obszarów, na których operator może działać energooszczędnie.

Play przyłączył się do trendu łączenia placówek i optymalizacji wykorzystania przestrzeni. We wszystkich miastach, w których działają biura Play, operator wybiera obiekty nowoczesne, wydajne energetycznie, dzięki którym może realnie oszczędzać. Przykład widzieliśmy w listopadzie 2020 roku – Play przeprowadził się do nowego biurowca w Neoparku na warszawskim Mokotowie.



Ewa Sankowska-Sieniek zaznaczyła, że bardzo ważna jest także lokalizacja nowych siedzib operatora. Pracownicy Play są zachęcani do korzystania z transportu publicznego i innych, oszczędnych rozwiązań. Ponadto Play uczy w zakresie rozsądnego korzystania z energii elektrycznej w pracy i po godzinach.

Salony Play także przechodzą metamorfozę mającą na celu zmniejszenie zużycia prądu. Na zewnątrz zauważymy brak zbędnego oświetlenia. Wewnątrz również zostanie wyłączona część świecących elementów. Ogromne ekrany, wyświetlające materiały promocyjne, będą działać krócej. Zmieni się też schemat korzystania z klimatyzacji.

Opisane wyżej działania to nadal nie wszystko, co robi Play dla środowiska i dla naszej przyszłości. Wśród tych działań znajdują się też wirtualne karty SIM dla klientów, inwestycje w ekologiczną flotę samochodów i logistykę, a nawet inicjatywy pracowników Play. Zmiany odbywają się pod hasłem „Play Future Friendly”. Play dba nie tylko o komfort kontaktów z innymi, ale też o naszą przyszłość.

