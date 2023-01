T-Mobile: za darmo abonament i nielimitowany internet. Oto co trzeba zrobić

T-Mobile wystartował z kolejną edycją promocji, dzięki której można za darmo otrzymać pół roku abonamentu wraz z internetem bez limitu. Oferta skierowana jest dla klientów, którzy skuszą się na przeniesienie numeru do magentowej sieci.

Ogłoszona dziś oferta T-Mobile nie jest całkowitą nowością – podobnymi promocjami operator kusił już wcześniej, a ostatnia taka okazja była w grudniu. Tym razem jednak w akcji biorą udział inne telefony.

Na czym więc polega nowa promocja? Każdy, kto od 16 do 31 stycznia przeniesie numer do T-Mobile w sklepie internetowym i wybierze plan taryfowy „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana”, będzie mógł korzystać z abonamentu z internetem za 0 zł przez 6 miesięcy. Akcją promocyjną są przy tym objęte oba warianty planów taryfowych – z urządzeniem w ratach 0% i bez niego.

W skład oferty „M Nielimitowana” wchodzą nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y, a dodatkowo nieograniczony limitem danych do wykorzystania internet w smartfonie, działający z prędkością do 30 Mb/s. Plan taryfowy „L Nielimitowana” gwarantuje natomiast nieograniczony limitem gigabajtów dostęp do internetu z maksymalną możliwą prędkością.

W obu przypadkach klienci T-Mobile otrzymują ponadto usługę „Rozrywka bez Ograniczeń” na 6 miesięcy bez opłat. Pozwala ona na korzystanie z dowolnie wybranej platformy subskrypcyjnej, np. HBO Max, Legimi, Viaplay, Da Vinci Kids, Eleven Sports czy Tidal, oraz jej swobodną zmianę na inną nawet co miesiąc.

Po zakończeniu okresu promocyjnego, czyli od 7. miesiąca, abonament w wariancie M kosztuje 65 zł miesięcznie, natomiast wersja L – 85 zł.

Częścią oferty są smartfony. Użytkownik może dobrać jedno z urządzeń ze sklepu T-Mobile – wtedy przez pierwsze 6 miesięcy będzie on opłacać tylko raty 0% za sprzęt.

Do wyboru jest tu m.in. smartfon Samsung Galaxy S21 FE 5G, T-Mobile proponuje też Xiaomi Redmi Note 11S albo Samsunga Galaxy A23 5G. Co istotne, oba abonamenty – w wersji M oraz L – pozwalają na skorzystanie z dodatkowej zniżki na nowe urządzenie.

Żeby skorzystać ze styczniowej oferty T-Mobile, trzeba wejść na tę stronę. Szczegóły w regulaminie.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile