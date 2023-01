T-Mobile ma trzy nowe okazje. Zobacz, co przygotował tym razem

T-Mobile udostępnia od dziś trzy nowe rabaty w aplikacji dla klientów. To kolejne odsłona akcji „Dobrze, że jesteś”. Można trochę zaoszczędzić – zobacz na czym.

T-Mobile w ostatnich edycjach akcji „Dobrze, że jesteś” rozdało kilka rabatów – niektórych dość atrakcyjnych procentowo, ale też były to oferty skierowane do wąskiego grona odbiorców.

Podobnie jest tym razem. Od dziś operator daje w aplikacji „Mój T-Mobile” trzy nowe okazje na zniżki. Nowe nie do końca – wszystkie już były, ale teraz pojawiają się w odświeżonej wersji.

Pierwszą z okazji jest rabat 15% na akcesoria odzieżowe w Lancerto. Kod ze zniżką można odebrać w aplikacji w dniach od 12 stycznia do 15 lutego 2023 roku i w tym terminie należy go wykorzystać do zakupu produktów dostępnych w kategorii „Akcesoria” (z wyjątkiem kart podarunkowych) pod tym adresem . Szczegóły w regulaminie.

Druga okazja również już się wcześniej pojawiała. Chodzi 60 zł rabatu w aplikacji Wolt. Jest on przydzielany jako zniżka na 4 pierwsze zamówienia w aplikacji – po 15 zł każde. Kod można odebrać w dniach od 12 stycznia do 22 marca 2023 r. W tym czasie trzeba też zrealizować otrzymany kod. Szczegóły w regulaminie.

Trzecia okazja pojawiała się już kilka razy – jest to kod uprawniający do obniżenia o 20% ceny wszystkich dostępnych produktów w sklepach stacjonarnych SypialniaPlus. Lista sklepów jest dostępna pod tym adresem. Kod można odebrać w dniach od 12 stycznia do 1 lutego 2023 r. Jest to też termin na wykorzystanie rabatu. Więcej informacji o promocji można znaleźć w regulaminie.

Z nowych ofert T-Mobile mogą skorzystać klienci abonamentowi T-Mobile (T, T DATA, Rodzina), użytkownicy oferty na kartę (GO!, Frii) lub MIX (Frii Mix). Promocja dostępna jest ona również dla klientów MagentaBiznes, Magenta Biznes Internet, Jump proFirma i Data Jump. W każdej z tych ofert trzeba mieć aktywną zgodę marketingową.

Zobacz: T-Mobile i Heyah z nowym konkursem. Do zgarnięcia smartfony i hulajnogi

Zobacz: Jesteś w T-Mobile? Nie zdziw się, gdy telefon nagle zamilknie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: wł.