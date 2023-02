Xiaomi odpala promocje. Polacy zapłacą mniej, a na tym nie koniec

Xiaomi ogłasza promocję na walentynki. Producent przygotował specjalne ceny na wybrane produkty oraz atrakcje i konkursy w stacjonarnych sklepach marki.

Okolicznościowe promocje produktów Xiaomi będą dostępne od 10 do 14 lutego włącznie. Natomiast na specjalne atrakcje producent zaprasza w najbliższy weekend, 10-11 lutego, do firmowych salonów Xiaomi Store w Galerii Katowice oraz w warszawskich centrach handlowych: Westfield Arkadia, Galeria Młociny i Westfield Mokotów.

Zobacz: Xiaomi wytacza ciężkie działa. POCO X5 i X5 Pro zatrzęsą rynkiem (aktualizacja)

Czym Xiaomi kusi na walentynki?

W weekend przed walentynkami sklepy firmowe Xiaomi w Galerii Katowickiej oraz warszawskich centrach Westfield Mokotów, Westfield Arkadia i Galeria Młociny zapraszają na szereg atrakcji.

Panie będą mogły zrobić sobie okolicznościowy makijaż w wybranych godzinach od 15:00 do 20:00 w piątek i od 13:00 do 18:00 w sobotę. Będzie też można zagrać w rzutki, aby zdobyć upominek-niespodziankę.

W tych samych salonach będą się także odbywały quizy z nagrodami. Na koniec każdy będzie miał okazję, aby zrobić sobie na miejscu pamiątkową fotkę smartfonem Xiaomi i wydrukować ją od razu, na przenośnej drukarce do zdjęć Mi Portable Photo Printer.

Produkty w niższych cenach

Xiaomi przygotowało też promocje cenowe na wybrane urządzenia.

Xiaomi Buds 3 w promocji „kup parę, drugą dostaniesz za darmo”. Kupując słuchawki dla siebie, otrzymamy jednocześnie prezent dla ukochanej osoby. Xiaomi Buds 3 to słuchawki bezprzewodowe TWS z aktywną redukcją szumów do 40 dB (ANC). Na jednym ładowaniu działają do 7 godzin, w połączeniu z etui ładującym mamy zapas energii na 32 godziny z aktywnym ANC. Cena: 499 zł – teraz także w promocji za 2 sztuki razem.

Mi Smart Air Fryer 5,5 l to frytkownica beztłuszczowa, która pozwoli przygotować dania z minimalną lub zerową ilością tłuszczu. Pozwala na podgrzanie, upieczenie, wysuszenie czy rozmrożenie dań. W walentynkowej promocji jest tańsza o 70 zł – kosztuje 379 zł.

Szczoteczka soniczna Xiaomi T700 – w promocji dwie sztuki dostępne są za 600 zł. Szczoteczka T700 działa na jednym ładowaniu nawet do 24 dni. Wykorzystuje specjalne włókna Staclean firmy DuPont, które czyszczą dokładnie, nie podrażniając dziąseł. Jej cena poza promocją za jedną sztukę to 549 zł.

Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker – dwie sztuki za 80 zł. To kompaktowy, odporny na zachlapania głośnik bezprzewodowy. Ma wbudowany mikrofon do rozmów, a załączona opaska pozwoli na wygodne przypięcie go do np. plecaka. Może przydać się na wyjazdy, biwaki czy szaleństwo na stoku. Cena regularna: 69 zł.

Xiaomi proponuje też zniżkę 5% zniżki na dowolne urządzenia AiOT. Żeby skorzystać z tej okazji, trzeba kupić jeden smartfon Xiaomi. Zniżka nie kumuluje się z pozostałymi promocjami.

Zobacz: Coca-Cola ma swój telefon i właśnie trafił do sprzedaży

Zobacz: Kup Motorolę Edge 30, a drugi smartfon dostaniesz z dużą zniżką

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Xiaomi