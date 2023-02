Coca-Cola ma swój telefon i właśnie trafił do sprzedaży

Po wcześniejszych zapowiedziach do sprzedaży wkracza smartfon Coca-Coli. To wspólne przedsięwzięcie realizowane przez producenta popularnego napoju z firmą Realme.

Producenci smartfonów, w tym Realme, chętnie wprowadzają na rynek specjalne wersje swoich urządzeń, najczęściej nawiązując do gier, seriali i filmów czy marek sportowych samochodów. Smartfon Realme w wersji Coca-Cola Edition może więc nieco zaskakiwać, choć podobne „spożywcze” współprace pojawiały się już w przeszłości.

Barwy Coca-Coli przyjął Realme 10 Pro 5G w wersji 8 + 128 GB. Telefon wyróżnia się czarno-czerwoną obudową podzieloną kolorystycznie w proporcjach 30:70. Mniejsza, czarna część obejmuje obiektywy aparatów, które otaczają czerwonej pierścienie, a na czerwonej części widać duży, przycięty mniej więcej do połowy logotyp Coca-Coli.

Motywy nawiązujące do Coca-Coli znalazły się też w programowym wnętrzu telefonu. Realme 10 Pro 5G w tej edycji ma czerwone tapety, specjalny zestaw ikonek oraz tematyczną animację ładowania. Podczas robienia zdjęć, zamiast dźwięku migawki słychać odgłos odkapslowywanej puszki z colą są też bąbelkowe powiadomienia i dzwonek kojarzący się z marką. W aparacie znalazły się też filtry zdjęć wprost z lat 80-tych oraz zaktualizowany tryb Street Photography Mode 3.0.

Całość jest też oferowana w efektownym czarno-czerwonym zestawie zawierającym specjalne dodatki jak naklejki, igła do kart SIM z końcówką w kształcie kapsla czy figurka kota Realmeow, który jest wizytówką producenta telefonu.

Pod względem technicznym smartfon niczym się jednak nie różni od wersji podstawowej. Ma ekran IPS 6,7 cala 120 Hz, układ Snapdragon 695 z 5G, aparat 108 Mpix oraz akumulator 5000 mAh z ładowaniem 33 W.

Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition wchodzi na rynek indyjski, gdzie kosztuje 20 999 rupii, czyli około 1130 zł. Trafi także do Tajlandii, Indonezji, Malezji i na Filipiny. Nie ma żadnych informacji, by ta wersja miała zadebiutować na pozaazjatyckich rynkach, trudno zresztą sobie wyobrazić, by telefon w barwie Coca-Coli zyskał na przykład popularność w Europie.

Realme

Źródło tekstu: wł.