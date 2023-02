Kup Motorolę Edge 30, a drugi smartfon dostaniesz z dużą zniżką

Motorola zaprasza na walentynkową promocję I EDGE YOU. Wystarczy kupić jeden z promowanych smartfonów z serii Edge 30, by drugi smartfon kupić ze zniżką 50%.

Walentynki, czyli dzień zakochanych, to nie tylko idealna okazja do sprawiania sobie drobnych przyjemności, ale również możliwość pogłębienia relacji, w czym mogą pomóc na przykład nowe smartfony. Z myślą o zakochanych Motorola przygotowała specjalną akcję promocyjną, w której zakup Edge 30 Neo, Edge 30 Fusion lub Edge 30 Ultra pozwala na zakup drugiego urządzenia, tym razem modelu Edge 30 Neo, za pół ceny.

Promocja walentynkowa I EDGE YOU obowiązuje do 14 lutego 2023 roku (do końca dnia) lub do wyczerpania zapasów i można z niej skorzystać w sieci handlowej Media Markt. Więcej informacji można znaleźć w regulaminie.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Motorola

Źródło tekstu: Motorola