Motorola stawia na bezpieczeństwo. Ma w tym pomóc nowa aplikacja

Motorola zabezpiecza swoje smartfony za pomocą sprzętowej i programowej ochrony ThinkShield. Teraz marka wprowadza nową aplikację Moto Secure, która ma umożliwić użytkownikom pełne wykorzystanie wszystkich funkcji zabezpieczeń.

Motorola Moto Secure to aplikacja stanowiąca element platformy ThinkShield. Z pomocą nowej aplikacji można sterować wszystkimi najważniejszymi funkcjami zabezpieczeń danych i ochrony prywatności. Użytkownicy mogą szybko sprawdzać i dostosowywać do swoich potrzeb ochronę smartfonu, korzystając z łatwego dostępu do wszystkich powiązanych aplikacji oraz ustawień Motoroli i Androida.

Nowa aplikacja nie tylko umożliwia szybki dostęp do opcji ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych, ale wprowadza też nowe zabezpieczenia. Ich celem jest wzmocnienie poczucia pewności użytkowników.

Funkcja Ochrona sieci minimalizuje zagrożenia podczas połączeń z publicznymi sieciami Wi-Fi i komórkowymi. Ochrona sieci automatycznie powiadamia użytkowników o wykryciu problemów z bezpieczeństwem hotspotów czy sieci Wi-Fi. Ochrona sieci może też uniemożliwić określonym aplikacjom używanie otwartych połączeń i blokować połączenia 2G, aby zapobiec podszywaniu się przestępców na przykład pod instytucje finansowe.

Zabezpieczenia ekranu blokady umożliwiają przeglądanie wszystkich opcji ekranu blokady w celu konfiguracji potrzebnej ochrony. Można także zablokować funkcje sieciowe i zabezpieczeń. Na przykład poprzednio złodziej mógłby po prostu wyłączyć dostęp telefonu do sieci komórkowej czy Wi-Fi, aby uniemożliwić lokalizację utraconego urządzenia. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą zachować kontrolę i uniemożliwić rozłączenie z siecią komórkową czy Wi-Fi bez odblokowania telefonu.

Zmiana kolejności klawiszy do wprowadzania kodu PIN uniemożliwia ciekawskim zapamiętanie wybieranych cyfr w celu odblokowania telefonu.

Panel prywatności przejrzyście i wyczerpująco pokazuje, które aplikacje korzystały z kalendarza, kontaktów, plików, aparatu, mikrofonu oraz lokalizacji w ciągu ostatnich 24 godzin. Jeżeli jakieś wpisy budzą wątpliwości, użytkownicy mogą zmienić uprawnienia aplikacji i ustawienia zabezpieczeń, a także zmodyfikować opcje ochrony prywatności bezpośrednio w aplikacji Moto Secure.

Nowa aplikacja Moto Secure jest aktualnie dostępna w Lenovo ThinkPhone by Motorola, Moto G73 5G oraz Moto G53 5G. W przyszłości z aplikacji będzie też można korzystać na urządzeniach Motoroli z systemem Android 13 lub nowszym.

