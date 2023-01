Masz Facebooka? Po tych doniesieniach wielu usunie

Facebook i Messenger błyskawicznie zużywają baterię w telefonie? Okazuje się, że może to być celowe działanie, a tak przynajmniej twierdzi były pracownik firmy.

Nie od dziś wiadomo, że aplikacje Facebook oraz Messenger potrafią mocno zużywać baterię telefonów. Korzystanie z nich wiąże się z szybszą utratą energii i koniecznością podłączenia ładowarki. Okazuje się, że takie działanie może być celowe. Tak twierdzi George Hayward — były pracownik Facebooka.

Facebook celowo zużywa baterię

George Hayward jest naukowcem danych (ang. data scientist). Wcześniej pracował w Facebooku i twierdzi, że aplikacja serwisu społecznościowego, a także komunikatora Messenger, celowo drenują baterię w naszych telefonach. Tego typu działanie określił mianem testów negatywnych. Firma chce szybciej rozładować nasze telefony, aby przetestować nowe funkcje lub sprawdzić, jak dana appka załaduje się po ewentualnym, ponownym uruchomieniu telefonu.

Hayward twierdzi, że został zwolniony z Facebooka właśnie dlatego, że nie chciał brać udziału w tego typu praktykach. Miał powiedzieć swojemu menadżerowi, że może to komuś sprawić krzywdę (w końcu z rozładowanego telefonu trudno zadzwonić, np. na służby, chociaż to akurat skrajny chociaż możliwy przykład). W odpowiedzi miał usłyszeć, że krzywdząc kilku, są w stanie pomóc wielu. Tak przynajmniej on to przedstawia.

Ta praktyka Facebooka ma być szeroko znana wśród pracowników firmy, ale do tej pory nie wyszła na zewnątrz. Hayward nawet złożył pozew sądowy przeciwko Facebookowi, ale z powodu warunków jego zatrudnienia został odrzucony.

