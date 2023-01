Google gasi światło. Nowy Chrome „ubije” legendę

Zbliża się Google Chrome w wersji 110. To wydanie oznacza duże zmiany dla części użytkowników przeglądarki.

Chrome to cały czas najpopularniejsza przeglądarka internetowa na świecie. Co więcej, swoich konkurentów wyprzedza pod tym względem o kilka długości. Wkrótce do użytkowników trafi wersja 110 programu, która oznacza kilka zmian, w tym jedną kluczową dla niektórych osób.

Google Chrome 110 z dużą zmianą

Najważniejszą zmianą, jaka zostanie wprowadzona przy okazji wydania Chrome 110, jest koniec wsparcia dla systemu Windows 7. To w końcu oprogramowanie, które ma już ponad 13 lat. Sam Microsoft już nie wspiera siódemki i coraz więcej programów przestaje otrzymywać na niego aktualizacje. Chrome za chwilę stanie się jednym z nich.

Google Chrome 110 zadebiutuje 7 lutego i nie będzie już dostępny na Windowsie 7. Chrome w wersji 109 jest ostatnim, który będzie dostępny na siódemce. To samo dotyczy Windowsa 8 oraz 8.1. Od teraz przeglądarka Google'a będzie wydawana tylko na Windowsa 10, 11 oraz ewentualne, przyszłe wersje okienek.

Oczywiście dotychczasowa wersja Google Chrome nadal będzie działać poprawnie na Windowsie 7. Jednak nie otrzyma już żadnych aktualizacji, w tym poprawek bezpieczeństwa, więc szybko może się zdezaktualizować. Problem może nie jest wielki, bo jednak to już stary system, ale według statcounter nadal korzysta z niego około 11 proc. komputerów, więc nie jest to wcale taka mała grupa.

