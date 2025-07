Blackouty mogą być coraz częstsze. Wszystko przez Saharę

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Unii Geonauk (EGU25) ogłoszono, że pył znad Sahary w znacznym stopniu ogranicza działanie paneli fotowoltaicznych. Dzieje się tak, ponieważ miliony ton pyłu w powietrzu, które trafiają nad Europę , rozprasza i pochłania światło słoneczne. Co z resztą zauważyć można nawet gołym okiem, kiedy chmura pyłu dociera do Polski.

Tym samym znacznie mniej energii trafia do paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo sama zawiesina pyłowa wzmaga powstawanie chmur, co jeszcze mocniej ogranicza dostęp światła do paneli.