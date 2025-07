Jedzenie sera wywołuje koszmary, a naukowcy wiedzą dlaczego

Koszmary od sera

No dobrze, ale dlaczego nietolerancja laktozy ma coś wspólnego z tym, co nam się śni? To akurat bardzo łatwo wyjaśnić. Otóż na sny ma duży wpływ nasz komfort snu. Natomiast laktoza u osób z nietolerancją powoduje drobne problemy jelitowe, oraz gazy. I chociaż przez sen ich nie odczuwamy, to są one uciążliwe dla naszego organizmu, co przekłada się na koszmary. Okazuje się więc, że kubek ciepłego mleka na dobry sen nie zawsze jest dobrym pomysłem.