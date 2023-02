Play gasi światło. Z tej promocji już nie skorzystasz

Play ogłosił, że wkrótce wyłączy promocję, która osobom przenoszącym swój numer od innego operatora do fioletowej usługi na kartę pozwalała uzyskać dodatkowe bonusy, takie jak pakiet złotówek czy darmowych gigabajtów.

Fioletowy operator wyłącza kolejną ciekawą promocję, dzięki której można uzyskać dodatkowe bonusy za przeniesienie swojego numeru do Play na kartę. W ramach tych bonusów można było otrzymać:

Szczegółowe informacje o promocji można znaleźć w regulaminie.

Dziś (10.02.2023) na stronie play.pl został opublikowany komunikat, w którym operator poinformował o zamknięciu oferty promocyjnej "Przenieś numer do Play na kartę". Stanie się to 17 lutego 2023 roku, czyli już za tydzień.

Nie zmienia to sytuacji osób, które przed odwołaniem włączyły tę ofertę, co oznacza, że mogą wykorzystać złotówki i GB z pakietu do końca okresu ich ważności. Od 18 lutego 2023 roku włączenie oferty promocyjnej nie będzie możliwe.