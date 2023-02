Samsung Galaxy S23 Ultra jest świetny, ale raczej go nie kupię (test)

Wizualnie Samsung Galaxy S23 Ultra jest niemal identyczny, jak jego poprzednik. Jednak pod maską, szczególnie z perspektywy mieszkańca Europy, kryje się rewolucja. Ale czy prawdziwa?

Gdy Samsung Galaxy S23 Ultra leży obok modelu Galaxy S22 Ultra to nie od razu widać, że mamy do czynienia z dwiema generacjami topowego smartfonu Koreańczyków. Na dobrą sprawę jest to tylko minimalnie większy obszar zajmowany przez obiektywy tylnych aparatów fotograficznych oraz częściowo spłaszczone boki urządzenia. Samsung przesunął też nieco w dół przyciski na prawym boku, choć ten szczegół może łatwo umknąć naszej uwadze.

To w takim razie po co kupować nowy smartfon, skoro jest taki sam, jak wprowadzony rok wcześniej model? Odpowiedź na to pytanie kryje się wewnątrz wodoodpornej, szklano-aluminiowej obudowy. Przede wszystkim Samsung zdecydował się tym razem dać wszystkim nabywcom swoich flagowców ten sam układ SoC, czyli Snapdragona 8 Gen 2. Nie musimy więc znowu narzekać, że dostaliśmy Exynosa. W dodatku ten Snapdragon jest lekko podkręcony, w stosunku do tego, co dostają inni producenci smartfonów.

Samsung w swoim topowym smartfonie zdecydował się również podnieść rozdzielczość głównego aparatu fotograficznego, stosując w nim swoją nową matrycę 200 Mpix. Inne zmiany to między innymi zastosowanie najnowszych typów pamięci RAM i masowej (LPDDR5X i UFS 4.0), a także Android 13 i One UI 5.1 prosto z pudełka. Z kolei wyświetlacz może odświeżać obraz z częstotliwością już od 1 Hz.

A jak to wszystko sprawuje się na co dzień? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze cechy telefonu (SM-S918B/DS):

Szklana obudowa z aluminiową ramką, Corning Gorilla Glass Victus 2 (przód i tył),

Ochrona przed pyłami i wodą zgodnie z normą IP68,

Wymiary: 163,3 x 77,9 x 8,9 mm, masa: 228 g,

6,8-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości QuadHD+ (1440 x 3088 pikseli, 500 ppi), 1-120 Hz, HDR10+, jasność 1750 nitów (szczyt), czujnik oświetlenia,

Głośniki stereo z Dolby Atmos,

Ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych pod ekranem,

Ośmiordzeniowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (1 x Cortex-X3 @3,36 GHz + 2 x Cortex-A715 @2,8 GHz + 2 x Cortex-A710 @2,8 GHz + 3 x Cortex-A510 @2,0 GHz), proces technologiczny 4 nm,

Grafika Adreno 740,

12 GB RAM-u LPDDR5X, 256 GB pamięci masowej UFS 4.0 (222 GB dla użytkownika),

2 gniazda na karty nanoSIM + eSIM,

Łączność 5G, Wi-Fi 6E a/b/g/n/ac/ax (2,4/5/6 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, NFC, bezprzewodowy Samsung DeX, GPS/ GLONASS/Galileo/Beidou, cyfrowy kompas, USB-C 3.2, USB-OTG,

Główny aparat 200 Mpix (1/1,3", 0,6 µm), obiektyw 24 mm z przysłoną f/1.7, multi-directional PDAF + Laser AF, OIS, lampa błyskowa LED, filmy 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240/960fps; drugi aparat 12 Mpix (1/2,55", 1,4 µm), obiektyw ultraszerokokątny 13 mm 120˚ z przysłoną f/2.2, dual pixel PDAF, Super Steady Video; trzeci aparat 10 Mpix (1/3,52", 1,12 µm), teleobiektyw peryskopowy 230 mm z przysłoną f/4.9, zoom optyczny 10x, dual pixel PDAF, OIS; czwarty aparat 10 Mpix (1/3,52", 1,12 µm), teleobiektyw 70 mm z przysłoną f/2.4, zoom optyczny 3x, dual pixel PDAF, OIS; powiększenie cyfrowe do 100x,

Przedni aparat 12 Mpix, obiektyw 26 mm z przysłoną f/2.2, dual pixel PDAF, filmy 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps,

Niewymienny akumulator litowo-jonowy o pojemności 5000 mAh, szybkie ładowanie przewodowe 45 W, szybkie ładowanie bezprzewodowe 15 W, bezprzewodowe ładowanie zwrotne 4,5 W,

Android 13 z interfejsem One UI 5.1 (test na oprogramowaniu S918BXXU1AWA6).

Zawartość opakowania

Samsung Galaxy S23 Ultra przyjechał do mnie z obudową w kolorze zielonym. W czarnym, kartonowym pudełku, które mocno skurczyło się w porównaniu z opakowaniem poprzednika testowanego smartfonu, znalazły się tylko przewód USB-C, igła do wysuwania tacki na karty nanoSIM oraz krótka instrukcja Quick Smart Guide w języku angielskim.



Podczas testów korzystałem z ładowarki firmy Samsunga o mocy 25 W, słuchawek przewodowych AKG (były dołączone do Samsunga Galaxy Note10+), a także bezprzewodowych słuchawek Samsung Galaxy Buds2 Pro.

