Samsung daje nawet 600 zł zwrotu. Wystarczy kupić zegarek

Samsung ruszył z kolejną promocją cashback na zegarki z serii Galaxy Watch5. Wystarczy kupić jeden z nich u partnera handlowego producenta, by odzyskać część pieniędzy.

Powoli zbliżamy się do premiery inteligentnych zegarków z serii Galaxy Watch6, a tymczasem Samsung ponownie próbuje sprzedać jak najwięcej ubiegłorocznych smartwatchy Galaxy Watch5 i Galaxy Watch5 Pro. Kupując któryś z nich można odzyskać:

600 zł zwrotu przy zakupie modelu Galaxy Watch5 Pro,

przy zakupie modelu Galaxy Watch5 Pro, 400 zł zwrotu przy zakupie modelu Galaxy Watch5.

W czasie trwania Promocji, jeden Uczestnik może otrzymać w Promocji łącznie maksymalnie dwa zwroty - z zastrzeżeniem, że za zakup określonego modelu Produktu należny jest jeden Zwrot (tj. jeden Zwrot za Watch5, jeden Zwrot za Watch5 PRO). W przypadku, gdy Klient kupi np. dwa produkty Watch5 PRO, może otrzymać tylko jeden Zwrot.

– czytamy w regulaminie promocji

Jak otrzymać zwrot?

Aby skorzystać z promocji, należy kupić w dniach od 16 maja do 4 czerwca 2023 roku zegarek Galaxy Watch5 lub Galaxy Watch5 Pro u partnera handlowego Samsunga. Ich listę można znaleźć w regulaminie. Następnie trzeba zgłosić się do promocji poprzez wypełnienie do 11 czerwca tego roku formularza rejestracyjnego, dostępnego pod tym adresem.

W formularzu należy dołączyć dowód zakupu produktu, zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym, zdjęcie pudełka z widocznym miejscem po wyciętym kodzie kreskowym, wskazanie partnera handlowego, u którego zakupiono produkt, a także potwierdzić zapoznanie się z regulaminem poprzez zaznaczenie pola „Zapoznałem się z Regulaminem Promocji”.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, zwrot powinniśmy otrzymać w ciągu 14 dni kalendarzowych. Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie promocji.

