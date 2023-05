TicWatch Pro 5 z datą premiery. Na ten zegarek czekaliśmy od miesięcy

Seria smart zegarków TicWatch Pro miała w swoim czasie wielu fanów, a firma Mobvoi mogła liczyć na rosnące zainteresowanie swoimi nowościami. Przez długie miesiące tych nowości praktycznie jednak już nie było, a ostania duża premiera miała miejsce w 2021 roku.

TicWatch Pro 5 pojawiał się już w zapowiedziach od co najmniej pół roku, miał mieć swoją premierę podczas targów MWC, ale tak się nie stało. Wygląda jednak na to, że firmie Mobvoi udało się w końcu przełamać impas. W mediach społecznościowych producenta zaczęły się pojawiać zajawki nowego zegarka i zapowiedzi premiery. Wynika z nich, że TicWatch Pro 5 zadebiutuje 23 maja. Na Instagramie i Twitterze firma zorganizowała nawet konkurs, w którym można wygrać ten zegarek – codziennie przyznawany jest jeden egzemplarz.

Share a pic of you and your smartwatch (it can be any brand)⌚️A stunning sunset, city view, or landscape... Pin the city, @ 2 friends and be sure to add #HighfivePro5 & follow us.

Post with most likes will be gifted a brand new TicWatch Pro 5 from today to May 23 EVERY DAY!!🎁 https://t.co/oSg7iRUKDI pic.twitter.com/73cTJRkg2T