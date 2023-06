Masz samsunga? To współczuję, bo producent zostawi cię na lodzie

Samsung Galaxy S23 Ultra to topowy smartfon z tegorocznej flagowej serii koreańskiego producenta. Urządzenie po premierze zebrało wiele pozytywnych recenzji oraz znalazło duże grono zadowolonych użytkowników. Sprzęt ten nie jest jednak pozbawiony wad, a niektóre problemy, które w nim występują, mogą być irytujące. Tak jest na przykład z łącznością Wi-Fi.

Zobacz: Samsung Galaxy S23 Ultra jest świetny, ale raczej go nie kupię (test)

Opisywany na wielu portalach i forach problem dotyczy łączności Wi-Fi 6 w Samsungu Galaxy S23 Ultra, a sporadycznie również w innych urządzeniach z serii. Jak możemy przeczytać na przykład na stronie sammobile.com:

Gdy Samsung Galaxy S23 Ultra łączy się z siecią Wi-Fi 6, niektóre urządzenia wyświetlają komunikat "Połączono bez Internetu". Dzieje się tak nawet wtedy, gdy smartfon podłączony jest do punktu dostępowego W-Fi z aktywnym połączeniem internetowym. Jeśli w Inteligent Wi-Fi włączona jest opcja "Przełącz na dane komórkowe", tak się właśnie dzieje – połączenie internetowe jest realizowane przez sieć komórkową. Jeśli ta opcja jest wyłączona, to z Internetu nie da się korzystać.

Jak informuje portal sammobile.com, problem można na chwilę rozwiązać, wyłączając i ponownie włączając Wi-Fi w telefonie. Inny sposób to wyłączenie Wi-Fi 6 (802.11ax) na routerze/punkcie dostępowym. Oba sposoby dają pozytywny skutek, ale jest to raczej obejście problemu, a nie jego rozwiązanie.

To samo źródło informowało w marcu tego roku, że Samsung zna problem i pracuje nad poprawkę. Co ciekawe, ta podobno już jest – taką przynajmniej informację otrzymaliśmy od polskiego oddziału firmy. Ale po kolei...

Napisał do nas pan Mateusz, w którego Samsungu Galaxy S23 Ultra Wi-Fi nie działa tak, jak powinno. Nasz Czytelnik napisał w tej sprawie do pomocy technicznej Samsunga:

Pan Mateusz podkreślił na koniec, że problem dotyczy tylko jego urządzenia, więc nie jest to wina sieci Wi-Fi. Inne mogły i mogą korzystać z domowego Wi-Fi bez żadnych problemów.

Co na to Samsung? W pierwszej odpowiedzi, którą otrzymał pan Mateusz, napisano:

Ponieważ problem nadal występował, pan Mateusz zgłaszał kolejne zgłoszenia o podobnej treści. W kolejnej odpowiedzi padła już informacja, że problem spowodowany jest zasięgiem sieci Wi-Fi, co – jak twierdzi pan Mateusz – jest nieprawdą. Następnie sugerowali zmianę "debug lvl" na medium i przesłanie logów. Przedstawiciele Samsunga stwierdzili też, że nie znają urządzeń naszego Czytelnika (które ten wyraźnie wskazał), więc nie są w stanie rozwiązać problemu.

– czytamy w ostatniej odpowiedzi pomocy technicznej Samsunga

Pan Mateusz wykonał polecenia Samsunga i obecnie czeka na odpowiedź. W międzyczasie zapytaliśmy o problem Olafa Krynickiego, rzecznika Samsung Polska.

– napisał Olaf Krynicki w odpowiedzi

Poprawka została wydana, pan Mateusz ją zainstalował (razem z kwietniową aktualizacją), a problem wciąż występuje.

– dodał Olaf Krynicki

Panu Mateuszowi nie spodobała sią taka odpowiedź, co mnie osobiście wcale nie dziwi. Przeglądając różne fora, na których opisywane są kolejne przypadki problemów z Wi-Fi 6 w Galaxy S23 Ultra, można odnieść wrażenie, że Samsung zrzuca odpowiedzialność na użytkowników. To oni mają robić testy, zbierać i wysyłać logi czy chodzić ze swoimi urządzeniami do serwisu. A jeśli nawet użytkownik drogiego telefonu to wszystko zrobi, może dostać na przykład taką odpowiedź, jak poniżej.

Czyli problem jest, ale go nie ma.

Tak wygląda to prawie od samego początku. Jedyne co się zmieniło to to, że zagraniczne portale przestały o tym trąbić. Sama komunikacja z Samsungiem zapowiadała się obiecująco – przyznali się do błędu, obiecali naprawę, naprawdę odetchnąłem z ulgą. Na dzisiaj jest zwrot o 180 stopni – wina po stronie mojej i nawet każde zgłoszenie czy moja odpowiedź na ich odpowiedź to nowy wątek, bo mają problem z ciągłością korespondencji. W efekcie mam kilka zgłoszeń, wałkowanie tego samego i zbywające odpowiedzi. Śledząc wypowiedzi użytkowników widać faktycznie poprawę u części, ale odezwał się ostatnio kolega na forum, któremu dopiero teraz zaczęło to szwankować. Pytanie, czy Samsung problem usunął czy któraś aktualizacja zadziałała jak placebo, biorę to pod uwagę zwłaszcza gdy widzę post pt. "Działa jakby lepiej". Do mnie to nie przemawia, bo albo ma działać, albo nie działa i dalej coś naprawiamy. Ja naprawdę cały czas współpracuję, wysyłam zgłoszenia, logi i gdybym mógł to pewnie poszedłbym do tego centrum, ale przecież nie o to tu chodzi.