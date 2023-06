To najmniejszy smartfon z Androidem 13. Ma ekran 3 cale

Unihertz Jelly Star to najnowsza odpowiedź na rosnące ekrany telefonów. Niewielki smartfon z ekranem o przekątnej 3 cale, przezroczystą obudową i specyfikacją przyzwoitego średniaka – to się może spodobać.

Unihertz to dość nietypowy producent, który stara się iść pod prąd, wprowadzając na rynek smartfony nieco inne niż wszystkie. Dał się poznać z serii „pancernych BlackBerry”, czyli telefonów Unihertz Titan, ma też linię Jelly, czyli niewielkich smartfonów o obudowie zbliżonej wymiarami do karty kredytowej (ale znacznie grubszych). Teraz firma szykuje się do wprowadzenia na rynek nowego modelu Unihertz Jelly Star.

Unihertz Jelly Star jest tak mały (49,6 x 95,1 mm), że można go chwycić dwoma palcami i w ten sposób wygodnie używać. Co prawda jest też dość gruby, bo ma 18,7 mm, ale zapewnia to wygodę korzystania na co dzień. Telefon waży 116 g.

Tył obudowy jest przezroczysty i ma ledowe elementy przypominające Nothing Phone’a, święcące się wraz z nowymi powiadomieniami. Ekran IPS o przekątnej 3 cale oferuje rozdzielczość 480 x 854, wystarczającą przy takim rozmiarze.

Na obudowie znalazło się miejsce na czytnik linii papilarnych, wyjście audio 3,5 mm, emiter podczerwieni (może działać jako pilot), a także programowalny przycisk do podpięcia dowolnej aplikacji.

Sercem modelu Unihertz Jelly Star jest MediaTek Helio G99, jeden z najpopularniejszych ostatnio układów dla smartfonów średniej klasy. Towarzyszy mu 8 GB pamięci RAM, na dane producent przewidział 256 GB z rozszerzeniem microSD, więc mocy do podstawowych zastosowań oraz miejsca na apki nie powinno zabraknąć.

Maluch Unihertz łączy się z siecią LTE, ma Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, funkcję płatności NFC przez Google Pay, radio FM, a także USB-C.

Unihertz Jelly Star wyposażony jest także w główny aparat 48 Mpix i przedni 8 Mpix. Mankament tak małej obudowy stanowi niewielki akumulator 2000 mAh z ładowaniem zaledwie 10 W, ale producent zapewnia, że tyle wystarczy na cały dzień pracy.

Wszystkim zarządza Android 13 z pełnym dostępem do usług Google.

Unihertz Jelly Star będzie dostępny w sprzedaży w październiku 2023. Na początek producent swoim zwyczajem ruszył z kampanią na Kickstarterze, gdzie cena telefonu w przeliczeniu wynosi około 706 zł. Rynkowa cena będzie nieco wyższa – wyniesie niecałe 900 zł.

Źródło zdjęć: Unihertz

Źródło tekstu: wł.