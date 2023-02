Honor Magic 5 Pro ma topową specyfikację, super aparat i wchodzi do Europy

Podczas targów MWC 2023 firma Honor przedstawiła swój najnowszy, flagowy smartfon – Honor Magic 5 Pro. Urządzenie zwraca uwagę świetną specyfikacją, poteznym aparatem i wkracza na światowe rynki, w tym także do Europy.

Marka Honor przypomniała się na targach MWC 2023 ciekawymi nowościami. Poza światową prezentacją znanego już z Chin modelu Honor Magic Vs producent powiązany kiedyś z Huaweiem pokazał też topowy model Honor Magic 5 Pro oraz podstawowy Honor Magic 5.

Honor Magic 5 Pro

Honor Magic 5 Pro dołącza do rodziny smartfonów z potężnym układem Snapdragon 8 Gen 2. W pracy pomaga mu 12 GB pamięci RAM w szybkim standardzie LPDDR5X, a na dane użytkownika przewidziano 512 GB pamięci w standardzie UFS 4.0. Smartfon jest też solidnie przygotowany na funkcje łączności: ma Dual SIM, eSIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 i NFC.

W specyfikacji znalazły się także dwa dodatkowe procesy: Discrete Display Chipset usprawniający wyświetlanie treści wideo, w tym HDR, a także opracowany z Qualcommem układ Discrete Security Chipset zapewniający dodatkową ochronę krytycznych danych.

Nowość Honora ma jeden z większych ekranów w świecie smartfonów. Ma przekątną 6,81 cala i rozdzielczość 2848 x 1312, co zapewnia zagęszczenie pikseli 461 ppi. Jest to matryca LTPO OLED z adaptacyjnym odświeżaniem do 120 Hz i jasnością sięgającą 1800 nitów. W zaokrąglony na brzegach ekran wkomponowany został czytnik linii papilarnych.

Honor Magic 5 Pro ma wymiary 162,9 x 76,7 x 8,77 mm, waży 219 g, a na obudowie znalazło się miejsce na głośniki stereo. Energię dostarcza akumulator 5100 mAh z ładowaniem przewodowym 66 W i bezprzewodowym 50 W.

Najmocniejsza stroną modelu Honor Magic 5 Pro ma być aparat fotograficzny. Znalazły się tu trzy jednostki, każda o rozdzielczości 50 Mpix. Główny aparat wykorzystuje przygotowaną specjalnie dla tego modelu matrycę w formacie 1/1.2 cala i optykę z przysłoną f/1.6. Nie zabrakło stabilizacji OIS.

Druga z pięćdziesiątek to aparat szerokokątny z polem widzenia 122 stopnie (f/2.0), a trzecia jednostka to aparat z teleobiektywem peryskopowym (Sony IMX858, f/3.0), który zapewnia optyczny zoom 3,5x, a także cyfrowy 100x. W pracy aparatów pomagają trzy dodatkowe sensory: czujnik 3D ToF, czujnik temperatury barwowej i czujnik migotania. Z kolei podczas nagrywania wideo (4K, 60 kl./s, HDR10+, Magic-Log 10-bit) pomocna może się okazać funkcja IMAX Enhanced Movie Master. Z przodu znalazł się aparat 12 Mpix, któremu towarzyszy czujnik głębi 3D.

Co ciekawe, zapowiadając premierę tego modelu, Honor nawiązał współprace z Księgą Rekordów Guinessa, a Magic 5 Pro uwieczniał dwa tygodnie temu bicie rekordu w dziedzinie „najwyższy wsad między nogami”, czego z wynikiem 3,2 m dokonał polski koszykarz Piotr Grabowski. Smartfon uchwycił moment bicia rekordu, w czym pomogła funkcja AI aparatu.

Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką Magic OS 7.1.

Honor Magic 5 Pro ma być dostępny w Europie w drugim kwartale roku. Jego cena została ustalona na poziomie 1199 euro, czyli 5650 zł.

Honor Magic 5

Honor pokazał też prostszy model Honor Magic 5 bez wyróżnika „Pro”. Jest podobny do większego brata, ale otrzymał ekran OLED o przekątnej 6,73 cala. Jego sercem również jest Snapdragon 8 Gen 2, z pamięcią 8/256 GB, a sekcję foto tworzą trzy aparaty: 54 Mpix, 50 Mpix (szerokokątny, 122 stopnie) i 32 Mpix (telefoto, zoom 50x). Z przodu również znalazł się aparat 12 Mpix. Energię zapewnia akumulator 5100 mAh z ładowaniem 66 W.

Honor Magic 5 trafi na rynki Europy wiosną, a jego cena to 900 euro (4350 zł).

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: wł., GSM Arena