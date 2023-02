Telefon przyszłości już tu jest. Ma lepsze chłodzenie niż niejeden PC

OnePlus nie zamierza rezygnować z wyciskania siódmych potów z czipów tylko dlatego, że produkuje smartfony. OnePlus 11 Concept nie tylko wygląda ciekawie, ale też pracuje i ładuje się szybciej niż OnePlus 11.

OnePlus 11 Concept to na razie tylko prototyp, ale pozwala nam spojrzeć w przyszłość potężnych smartfonów. Ten model demonstruje aktywne chłodzenie cieczą dla urządzenia mobilnego. OnePlus nazywa ją Active CryoFlux.

Ponad 2°C chłodniej

OnePlus 11 Concept wygląda bardzo ciekawie dzięki temu, że chłodzenie nie zostało ukryte pod czarną obudową. W ciepłowodach wyraźnie widać dwa płyny o różnych kolorach, które się nie mieszają. Wygląda to więc, jakby w smartfonie poruszały się bąbelki. Wrażenie potęguje niebieskie podświetlenie. Zjawiskowo wygląda też wyspa aparatów. Nie dość, że została otoczona mikrorurką chłodzenia, to jeszcze dostała prześliczny gilosz. Zwykle takie zdobienia widuje się na tarczach drogich zegarków. Przy tym smartfon ten nie jest zauważalnie cięższy ani grubszy od innych współczesnych modeli.

Oczywiście w aktywnym chłodzeniu cieczą nie chodzi o to, żeby smartfon ciekawie wyglądał. To tylko dodatek do wyższych osiągów, możliwych dzięki lepszemu odprowadzaniu ciepła. Konstruktorzy z OnePlusa wzięli na warsztat chłodzenie z gamingowego PC-ta i tak je zmniejszyli, że w końcu zmieściło się w smartfonie. Jest tu więc miniaturowa, profesjonalna ceramiczna pompa piezoelektryczna, zajmująca mniej niż 0,2 cm2 powierzchni smartfonu. Nie ma przy tym potrzeby, by OnePlus 11 Concept miał wentylator, dodatkową nakładkę chłodzącą albo odprowadzające ciepło etui.

Active CryoFlux obniża temperaturę smartfonu podczas grania nawet o 2,1°C, co przekłada się na wyższą prędkość renderowania klatek gry. OnePlus twierdzi, że dzięki chłodzeniu cieczą model 11 Concept zyskał 3-4 klatki na sekundę. Lepsze chłodzenie to także szybsze ładowanie akumulatora. Temperatura podczas ładowania jest obniżana o 1,6°C, co skraca cały proces nawet o 45 sekund. Przypomnę, że mówimy tu o modelu z ładowaniem 80 W, więc 45 sekund to już spory procent całkowitego czasu ładowania.

OnePlus jeszcze nie mówi nic o ewentualnym wprowadzeniu chłodzenia cieczą na rynek. Nie zdziwi mnie, jeśli już nad tym pracuje i kibicuję, by się udało. Bardzo chętnie pogram na takim modelu.

Na stoisku OnePlus na targach MWC w Barcelonie można zobaczyć także OnePlus 11 5G, obsługujący rozszerzoną rzeczywistość i ray tracing, opracowany z pomocą Qualcomma i Perfect World Games. Jego sercem jest platforma Snapdragon 8 gen. 2, w ruch poszła też platforma deweloperska Snapdragon Spaces XR, a pełnię możliwości wykorzystuje gra „Tower of Fantasy”.

Smartfonom towarzyszy oczywiście ekosystem gadżetów, w tym tablet OnePlus Pad, OnePlus 45 W Liquid Cooler, słuchawki OnePlus Buds Pro 2.

