OnePlus 11 wjeżdża na pełnej. To prawdziwy flagowiec

OnePlus 11 to nowy flagowy smartfon w ofercie chińskiego producenta. Właśnie odbyła się światowa premiera urządzenia.

OnePlus 11 to najnowszy smartfon w długiej linii "pogromców flagowców". Wydaje się jednak, że to określenie jest już mocno nieaktualne, bo zaprezentowany dziś smartfon to pełnoprawny reprezentant segmentu.

OnePlus 11 - wydajność godna flagowca

Nowy telefon w portfolio marki OnePlus może się pochwalić absolutnie topową specyfikacją. Telefon wyposażono w wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, sparowany w 8 lub 16 GB RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej.

Te mocne podzespoły będą wykorzystywane do wyświetlania treści na zakrzywionym wyświetlaczu Fluid AMOLED o przekątnej 6,7" oraz rozdzielczości 1440x3216. "Fluid" jest tutaj jak najbardziej na miejscu, ponieważ zastosowany panel może się pochwalić wysoką częstotliwością odświeżania rzędu 120 Hz.

Akumulator na pokładzie nowego OnePlusa ma pojemność 5000 mAh. Co jednak bardziej istotne, naładujemy go w mniej niż pół godziny dzięki zastosowaniu szybkiego ładowania SuperVOOC mocą aż 100 W.

Aparat przygotowany z legendą fotografii

Prawdziwą gratką jest jednak tutejszy aparat przygotowany wspólnie z legendarną marką Hasselblad. Na mobilnych fotografów czeka potrójna jednostka z głównym modułem o rozdzielczości 50 Mpix, modułem ultraszerokokątnym 48 Mpx oraz tele 32 Mpx. Znajdziemy tu także aparat przedni o rozdzielczości 16 Mpix.

Co warto odnotować, telefon posiada głośniki stereo, które - według deklaracji producenta - przygotowano z wykorzystaniem technologii znanych z laptopów premium.

Oczywiście jak przystało na standardy 2023 roku, nie zabrakło łączności 5G, a nawet obsługi kart eSIM. Telefon ma sobie poradzić także ze standardem Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3.

Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką OxygenOS 13. Co ważne, w przeciwieństwie do starszych smartfonów, w przypadku modelu OnePlus 11 producent deklaruje pięć lat wsparcia oraz cztery duże aktualizacje Androida.

OnePlus 11 - ceny

OnePlus 11 trafi do polskich sklepów w cenach 4199 zł za wersję 8/128 GB oraz 4599 zł za wariant 16/256 GB. Czy jest warty tych pieniędzy? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w naszej recenzji.

Źródło zdjęć: OnePlus

Źródło tekstu: OnePlus