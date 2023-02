Tablet OnePlus na grafikach. Takiego designu jeszcze nie było

OnePlus Pad pojawił się na oficjalnych grafikach. Design tabletu wzbudza olbrzymie kontrowersje.

Nie jest tajemnicą, że OnePlus szykuje pierwszy w historii marki tablet. Urządzenie, które według przecieków trafi do sklepów pod nazwą OnePlus Pad, prawdopodobnie zostanie zaprezentowane już 7 lutego 2023. Producent kilkukrotnie potwierdził istnienie takiego produktu, a nawet udostępnił kilka zdjęć, mających pobudzić naszą wyobraźnię.

OnePlus Pad na oficjalnym renderze

Mimo to design tabletu pozostawał dla nas tajemnicą. Aż do teraz. Dzięki niezawodnemu Evanowi Blassowi (evleaks) do sieci trafiła grafika, będąca najprawdopodobniej renderem prasowymi OnePlus Pada. Dość powiedzieć, że takiego designu chyba nikt się nie spodziewał.

Choć w przeważającej większości urządzenie wygląda tak jak praktycznie każdy inny tablet na rynku, to jeden detal zdecydowanie wyróżnia go na tle konkurencji - duża, okrągła wyspa aparatu umieszczona pośrodku jednego z długich boków obudowy. Choć tego typu konstrukcje stanowią bardzo popularny akcent stylistyczny na rynku smartfonów, tak w tabletach producenci z jakiegoś powodu ich nie stosują. Dzięki OnePlusowi chyba właśnie zrozumieliśmy, dlaczego.

Ale design designem, najważniejsza w przypadku tego typu sprzętu jest specyfikacja, prawda? Niestety mimo raptem kilku dni do premiery, ta nadal pozostaje dla nas zagadką. Wiadomo, że OnePlus Pad ma zostać wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 11,6" i na tym kończą się posiadane przez nas informacje. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na oficjalny komunikat producenta. Na całe szczęście to kwestia raptem kilku dni.

Zobacz: OnePlus Nord CE 3 już bez tajemnic. Premiera za rogiem

Zobacz: OnePlus 11 zaprezentowany. To nowy flagowiec z nawet 16 GB RAM-u

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Twitter (@evleaks)

Źródło tekstu: GSMArena