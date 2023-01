OnePlus Nord CE 3 już bez tajemnic. Premiera za rogiem

Po kilku tygodniach spekulacji w końcu zbliżamy się do premiery OnePlus Nord CE 3, czyli kolejnej generacji średniaka OnePlusa. Najnowsze dane uzyskane dzięki aplikacji Device Info HW potwierdzają specyfikację telefonu.

O smartfonie OnePlus Nord CE 3 mówi się już co najmniej od listopada zeszłego roku, gdy pojawiły się pierwsze doniesienia na temat tego modelu. Ujawniona wtedy specyfikacja teraz zyskała swoje potwierdzenie dzięki aplikacji Device Info HW.

Wynika z niej, że OnePlus Nord CE 3 ma ekran IPS o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości Full HD+ (2400 X 1080) w proporcjach 20:9. Wyświetlacz zapewnia odświeżanie 120 Hz i zgodny jest ze standardami HDR10 i HLG.

Sercem „cetrójki” jest układ Qualcomm Snapdragon 695 (6 nm, do 2,2 GHz), a więc ta sama jednostka, która wcześniej znalazła się w modelu OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Pracę SoC będzie wspierać 8 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4x, a na dane użytkownika przewidziano prawdopodobnie do 256 GB – ta akurat informacja nie została ujawniona. Wcześniej mówiło się także o RAM-e 12 GB.

Użytkownik OnePlusa Nord CE 3 będzie mógł skorzystać z łączności 5G, Dual SIM, dwuzakresowego Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 i USB 2.0 typu C.

Apka Device Info HW zdradziła też konfigurację aparatu. Wiemy już na pewno, że główny moduł wykorzystuje matrycę 108 Mpix z przysłoną f/1,7, a dwa pozostałe to sensory 2 Mpix – jeden do zdjęć makro, a drugi do głębi. Fotki selfie będzie można robić za pomocą aparatu 16 Mpix.

Wszystkim zarządzać ma OxygenOS bazujący na Androidzie 13. Z wcześniejszych przecieków wynika też, że OnePlus Nord CE 3 wyposażony jest w akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 67 W.

OnePlus Nord CE 3 w porównaniu do modeli poprzedniej generacji CE 2 i CE 2 Lite przynosi większy ekran i podwojoną rozdzielczość aparatu, do tego najnowszego Androida, jednak zachowuje też część cech bez zmian, co może nie zachęcić użytkowników do kupna.

Z licznych doniesień wynika, że OnePlus Nord CE 3 powinien pojawić się w ciągu najbliższych dni lub najwyżej tygodni.

Źródło zdjęć: OnePlus, 91mobiles

Źródło tekstu: 91mobiles