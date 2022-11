OnePlus Nord CE 3 coraz bliżej. Fani marki będą narzekać

Seria smartfonów OnePlus Nord CE zdobyła spore grono wiernych użytkowników, dostarczając niezłą specyfikację w sensowniej cenie. Duży w tym udział miały tegoroczne smartfony OnePlus Nord CE 2 i Nord CE 2 Lite 5G. Jak będzie z OnePlus Nord CE 3?

Pierwsze informacje na temat tego modelu, który ma zadebiutować na początku 2023 roku, ujawnił OnLeaks, czyli dość wiarygodne źródło przecieków. Wynika z nich, że OnePlus Nord CE 3 nie będzie zbyt wielkim krokiem do przodu, a telefon czerpie sporo z Nord CE 2 Lite 5G.

Hey #FutureSquad! Today, I have the complete specs sheet of the upcoming #OnePlusNordCE3 to share with you!



For the first time on behalf of new Partner @GangGadget 👉🏻 https://t.co/3J8VDuLA3G pic.twitter.com/DebqaWMJJ8