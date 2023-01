OnePlus 11 zaprezentowany. To nowy flagowiec z nawet 16 GB RAM-u

OnePlus ogłosił kolejną odsłonę swojego flagowego smartfonu. Model oznaczony liczbą 11 oferuje duży ekran o rozdzielczości 2K, a za jego wydajność odpowiada Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 i nawet 16 GB RAM-u.

OnePlus 11 odsłonił wszystkie karty na swój temat i stał się oficjalnie zaprezentowanym smartfonem. Urządzenie ma wymiary 163,1 x 74,1 x 8,53 mm i waży 205 g. Niemal cały front wypełnia zakrzywiony na bokach, 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED (Samsung LTPO 3.0) o rozdzielczości 1440 x 3216 pikseli, potrafiący odświeżać obraz z częstotliwością od 1 do 120 Hz, zależnie od potrzeb. Jest on chroniony szkłem Corning Gorilla Glass Victus i świeci ze szczytową jasnością do 1300 nitów.

Ekran ma w narożniku mały otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.4). Z panelem AMOLED zintegrowany jest również czytnik odcisków palców. Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix (Sony IMX890, f/1.8, OIS) i ma do towarzystwa dwa dodatkowe aparaty o rozdzielczości 48 Mpix (Sony IMX581, f/2.2, obiektyw ultraszerokokątny z funkcją makro) oraz 32 Mpix (Sony IMX709, teleobiektyw z zoomem optycznym 2x). Podobnie jak w poprzedniku, zestaw fotograficzny sygnowany jest szwedzką marką Hasselblad.

Sercem nowego smartfonu jest topowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Jest on chłodzony za pomocą wydajnego systemu opartego na graficie i współpracuje z 12 lub 16 GB RAM-u (LPDDR5X) oraz 256 lub 512 GB pamięci masowej (UFS 4.0). OnePlus 11 obsługuje sieci 5G, oferuje też łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 oraz NFC. Nie zabrakło tu również odbiornika nawigacji satelitarnej, portu USB-C czy znanego z wcześniejszych smartfonów marki przełącznika trybu pracy.

Za dostarczanie energii do wszystkich podzespołów urządzenia odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem SuperVOOC 100 W (od 0 do 50% w 10 minut, a do 100% w 25 minut). Nad całością czuwa system Android 13 z interfejsem ColorOS 13. Na rynek globalny trafi wersja z oprogramowaniem OxygenOS 13.

Dostępność i cena

OnePlus 11 jest już dostępny do zamawiania w Chinach, a jego regularna sprzedaż w Państwie Środka ruszy 9 stycznia 2023 roku. Wariant 12/256 GB został wyceniony na 3999 juanów (2558 zł). Za wersje z większą ilością RAM-u trzeba zapłacić 4399 juanów (2814 zł zł, 16/256 GB) lub 4899 juanów (3133 zł zł, 16/512 GB).

Globalną cenę smartfonu powinniśmy poznać 7 lutego tego roku.

