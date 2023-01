Powrót króla. Legenda laptopów wróci jako smartfon

Motorola pokazała grafikę pokazującą fragmenty nowego smartfonu tej marki. Nadchodzące urządzenie wprost nawiązuje do legendarnej serii laptopów.

Już od kilku miesięcy możemy usłyszeć lub przeczytać o nowym smartfonie należącej do Lenovo marki Motorola, czyli modelu ThinkPhone. Urządzenie to swoją nazwą nawiązuje oczywiście do legendarnych laptopów z serii ThinkPad, których historia sięga czasów, gdy odpowiadała za nie firma IBM. Ze względu na zastosowane w urządzeniu materiały, chodzi oczywiście przede wszystkim o komputery ThinkPad X1 Carbon. Teraz w sieci pojawiła się oficjalna grafika, która pokazuje fragmenty urządzenia oraz potwierdza to, co mogliśmy już wcześniej zobaczyć na przeciekach.

Motorola tym jednym obrazkiem potwierdziła, że możemy się spodziewać urządzenia z obudową wykonaną z włókien węglowych oraz aluminium (ramka). Dostaniemy też czerwony przycisk na prawym boku obudowy.

Publikacji Motoroli na Twitterze towarzyszy napis "Business-grade upgrade" (aktualizacja klasy biznesowej), co sugeruje, że nowy smartfon powstał przede wszystkim z myślą o ludziach biznesu.

Motorola ThinkPhone – specyfikacja

Z dotychczasowych nieoficjalnych doniesień związanych z nadchodzącą Motorolą wynika, że smartfon ten będzie napędzany układem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Na wyposażeniu urządzenia ma się znaleźć również potrójny zestaw aparatów fotograficznych z tyłu, na czele z główną jednostką o rozdzielczości 50 Mpix (Sony IMX766, PDAF, OIS). Do tego mamy otrzymać wyświetlacz pOLED, szybkie ładowanie akumulatora z mocą do 68 W oraz czuwający nad wszystkim system Android 13.

Dostępność i cena

Motorola ThinkPhone ma zostać oficjalnie zaprezentowana podczas targów CES 2023, które oficjalnie wystartują 5 stycznia 2023 roku w Las Vegas (USA). Wtedy poznamy pełniejszą specyfikację smartfonu, a być może również jego cenę.

