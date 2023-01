Xiaomi bez MIUI i do tego tani jak barszcz

Zgodnie z zapowiedziami Xiaomi zaprezentowało nowy smartfon – Poco C50. Urządzenie nie zachwyca specyfikacją, ale wyróżnia się czystym systemem Android oraz bardzo niską ceną.

Specyfikacja Poco C50 nie była już od jakiegoś czasu wielką tajemnicą – z zapowiedzi wynikało, że jest model bazujący na znanym Redmi A1+. Dzisiejsza premiera potwierdziła te domysły.

Producent niewiele zmienił w Poco C50. Tak jak w pierwowzorze, jego tył pokrywa materiał przypominający skórę – w kolorze jasnoniebieskim lub jasnozielonym. W pobliżu wyspy aparatów znajduje się czytnik linii papilarnych, ciekawostką jest układ dwóch głośników stereo z górnym umieszczonym na ramce obudowy (a nie nad ekranem). Jet też złącze audio 3,5 mm. Obudowa zapewnia lekką odporność na zachlapanie (P2i).

Z przodu znajduje się ekran IPS o przekątnej 6,52 cala w rozdzielczości HD+ (720 x 1600), o proporcjach 20:9 i jasności 400 nitów.

Sercem Poco C50 jest układ MediaTek Helio A22 (12 nm), wspierany przez 2 lub 3 GB pamięci RAM typu LPDDR4X, natomiast wewnętrzna pamięć ma 32 GB i jest to standard eMMC 5.1. Złącze microSD pozwala na dołożenie jeszcze 512 GB.

Komunikacyjne funkcje Poco C50 reprezentują 4G, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, nie ma jednak NFC. Zdjęcia wykonamy aparatem 8 Mpix (f/2,0), wspieranym przez czujnik głębi lub przednim aparatem 5 Mpix (f/2,2).

Smartfon czerpie energię z akumulatora 5000 mAh, który można ładować z mocą 10 W.

Wszystkim zarządza czysty Android 12 Go Edition, czyli wersja dostosowana do urządzeń o niskiej wydajności. W sumie jest to już trzeci, wprowadzony w ostatnim czasie model Xiaomi pracujący pod kontrolą tego systemu, za to bez MIUI.

Poco C50 wchodzi na rynek indyjski, gdzie w promocji kosztuje 6249 rupii, czyli 334 zł, za wersję 2 + 32 GB. Później jego cena wzrośnie do równowartości 348 zł. Model 3 + 32 GB kosztuje na start 6999 rupii, czyli 375 zł (później równowartość 390 zł).

Czy Poco C50, tak jak jego poprzednik Poco C40, trafi do Polski? Trudno przewidywać – na naszym rynku można kupić Redmi A1, czyli podstawowy model bez czytnika linii papilarnych. Jego cena wynosi obecnie 449 zł. Za tyle też lub niewiele więcej mógłby być sprzedawany Poco C50, ale też producent nie będzie miał chyba motywacji, by wprowadzać tak podobne budżetowce.

Źródło zdjęć: Xiaomi, Technical masti (YouTube)

Źródło tekstu: wł.