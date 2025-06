Latem nie poznasz YouTube Shorts. Platformę zaleją filmy AI

YouTube ogłosił, że jeszcze tego lata do Shorts trafi najnowszy model generowania wideo oparty na sztucznej inteligencji – Google Veo 3 . Narzędzie pozwoli na tworzenie krótkich filmów generowanych przez AI , które w wielu przypadkach są niemal nie do odróżnienia od materiałów nagrywanych przez ludzi.

Shorts, czyli krótkie pionowe wideo, to obecnie jeden z najdynamiczniej rozwijających się formatów na YouTube – liczba wyświetleń wzrosła w ostatnim roku aż o 186% , osiągając średnio 200 miliardów dziennie . Według Google wprowadzenie Veo 3 ma jeszcze bardziej pobudzić kreatywność i przyciągnąć nowych użytkowników. Platforma rozwija także funkcję automatycznego dubbingu , która pozwoli tłumaczyć filmy AI na inne języki, co pozwoli twórcom dotrzeć do odbiorców na całym świecie.

Veo 3 to jedna z nowości pokazanych przez Google na majowej konferencji Google I/O. Najnowsza generacja modelu AI Google do tworzenia wideo robi piorunujące wrażenie – pozwala na tworzenie profesjonalnie wyglądających klipów z dźwiękiem, od animacji, przez gameplaye po realistyczne filmy, a wygenerowane w ten sposób treści są w stanie konkurować jakościowo z prawdziwymi filmami. Veo 3 tworzy obraz i dźwięk na podstawie tekstowych promptów. Pojedynczy klip generowany przez Veo trwa około ośmiu sekund, ale można je łączyć, by stworzyć pełnoprawnego Shortsa o długości do 60 sekund.