Google: lepsze Gemini, nowe generatory obrazów i wideo oraz sensacyjny Flow

Największą nowością w modelu Pro jest tryb rozumowania Deep Think, przeznaczony do rozwiązywania złożonych zadań matematycznych i programistycznych. Funkcja ta, będąca jeszcze w fazie eksperymentalnej, wkrótce zostanie udostępniona pierwszym testerom. Google podkreśla, że Deep Think jest w stanie rozważać wiele hipotez przed udzieleniem odpowiedzi.