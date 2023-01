Xiaomi prezentuje Redmi 12C. Niska cena, komponenty z muzeum

Xiaomi robi premiery jedna za drugą. Ostatnią nowością chińskiego producenta jest budżetowy średniak Redmi 12C. Smartfon jest tani, ale wynika to z zastosowania archaicznych komponentów.

W ostatnich miesiącach Xiaomi wprowadzało na rynek smartfony z serii Redmi Note 12, ale podstawową linię tej marki do niedawna reprezentowały tylko urządzenia z linii Redmi 10 i Redmi 11. W Chinach zadebiutował w końcu Redmi 12C.

Redmi 12C to zgodnie z założeniami serii model budżetowy. Smartfon wchodzi do sprzedaży w Chinach już za 699 juanów, czyli około 445 zł. Co nabywcy otrzymają za taką kwotę?

Nowość Redmi ma ekran IPS o przekątnej 6,71 cala, rozdzielczości HD+ (720 x 1650) i jasności 500 nitów. Jego sercem jest układ MediaTek Helio G85 (12 nm), czyli niezbyt wydajna i nowa jednostka, ale też na tyle sprawna, że smartfon powinien działać bez większych zacięć. Pomaga w tym pamięć RAM LPDDR4X o wielkości 4 lub 6 GB.

Na dane przewidziano 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Niestety, jest to archaiczny format eMMC 5.1, który nie zapewnia zbyt dużych prędkości wczytywania i zapisu danych. Do tego można też dołożyć kartę pamięci microSD do 512 GB.

Smartfon zapewnia łączność 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, ma też radio FM. Co jednak dziwi – znalazł się w nim kolejny muzealny komponent – złącze w standardzie microUSB.

Sekcję foto w Redmi 12C tworzy aparat z matrycą o rozdzielczości 50 Mpix z PDAF, towarzyszy my czujnik głębi VGA. Z przodu znalazł się z kolei aparat 5 Mpix. Tu więc znów mamy pewne oszczędności, chociaż główna jednostka może okazać się całkiem przyzwoita.

Pod obudową Redmi 12C znalazł się akumulator o pojemności 5000 mAh z wolnym ładowaniem 10 W – to kolejna oszczędność.

Jak widać, w Redmi 12C znalazły się komponenty z przyzwoitego średniaka (SoC, wielkość pamięci), ale i kompletnie przestarzałe, co pozwoliło Xiaomi ustalić niską cenę. Za równowartość 445 zł można kupić wariant 4 + 64 GB, wydając 799 juanów (507 zł), kupimy model 4 + 128 GB, a najlepiej wyposażony model 6 + 128 GB kosztuje 899 juanów, czyli 570 zł. Nie wiadomo, czy Redmi 12C wejdzie na globalne rynki.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: wł.