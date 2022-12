Seria Xiaomi Poco X5 5G coraz bliżej premiery. Oto specyfikacja

Na początku nadchodzącego roku czekają nas kolejne premiery Xiaomi. Wśród nich znajdą się smartfony Poco X5 5G i Poco X5 5G Pro. Znana jest już ich częściowa specyfikacja.

Poco X5 5G i jego wariant Pro od jakiegoś czasu pojawiały się w spekulacjach, a kilka dni temu jeden z przedstawicieli producenta zasugerował, że telefony znajdą się wśród innych premier rynkowych w styczniu lub lutym.

Teraz jednak Poco X5 5G został namierzony w bazach danych certyfikacyjnych NBTC, EEC i TUV, mamy więc już większą pewność, co to za urządzenie. Symbol tego modelu w wersji globalnej to 22111317PG.

Z zebranych informacji wynika, że Poco X5 5G bazuje na dostępnym w Chinach smartfonie Redmi Note 12 5G. Z kolei Poco X5 5G Pro ma być rebrandowanym Redmi Note 12 Pro Speed Edition.

Poco X5 5G otrzyma ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz i jasnością 1200 nitów. Jego sercem będzie układ Snapdragon 4 Gen 1 wspierany pamięcią RAM LPDDR4X o wielkości 4, 6 lub 8 GB oraz wewnętrzną UFS 2.2. o wielkości 128 lub 256 GB. Sekcję foto stworzą aparaty 48 Mpix i 2 Mpix, a energię dostarczy akumulator 5000 mAh z ładowaniem 33 W.

Lepiej wyposażony model Poco X5 5G Pro nie pojawił się dotąd w oficjalnych źródłach, więc informacje na jego temat pochodzą tylko z przecieków. Wynika z nich, że pierwowzorem tego modelu jest Redmi Note 12 Pro Speed Edition, czyli nowa wersja Note 12 Pro, która wzbogaciła tę serię w Chinach.

Sercem Poco X5 5G Pro ma być układ Snapdragon 778G, któremu towarzyszy pamięć RAM od 6 lub 8 GB oraz wewnętrzna 128 lub 256 GB. Telefon otrzyma ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ oraz sekcję foto z głównym aparatem 108 Mpix oraz dodatkowymi 8 Mpix i 2 Mpix. Energię dostarczy akumulator 5000 mAh z ładowaniem 67 W.

Smartfony Poco X5 5G i Poco X5 5G Pro na pewno pojawią się w najbliższych tygodniach w Indiach, jednak równocześnie lub z niewielkim opóźnieniem powinna też odbyć się ich globalna premiera. Ponieważ seria Poco X jest też obecna w Polsce, należy zakładać, że X5 również trafią na nasz rynek.

Źródło zdjęć: Xiaomi