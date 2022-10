Xiaomi przedstawia Redmi Note 12 5G. Jest bardzo tani

Dziś jest wielki dzień premier Xiaomi. Producent przedstawił nowe telefony, a najprostszy i najtańszy z nich to Redmi Note 12 5G, którego sercem jest układ Snapdragon 4 Gen 1.

Redmi Note 12 5G jest dość zaskakującym modelem, bo o ile w przeciekach przed premierą serii Note 12 jako dostawca SoC wymiany był Mediatek, to o Snapdragonie 4 Gen 1 nie było wcześniej ani słowa. To dość nowa jednostka, która zadebiutowała we wrześniu, jako następca budżetowej linii Snapdragon 400. Jest to jeden z pierwszych telefonów z tym SoC.

Snapdragon 4 Gen 1 to układ 6 nm, który w Redmi Note 12 5G wykorzystuje dwa rdzenie Cortex-A78 o taktowaniu 2 GHz i sześć Cortex-A55 z zegarem 1,8 GHz. Telefon oferuje też 4, 6 lub 8 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4. Wewnętrznej jest 128 lub 256 GB (UFS 2.2).

Nowość Redmi otrzymała ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400) z odświeżaniem do 120 Hz. Jasność wyświetlacza ma sięgać nawet 1200 nitów.

Obudowa ma wymiary 165,88 x 76,21 x 7,98 mm i zapewnia odporność na pył i zachlapania zgodnie z normą IP53. Telefon waży 188 g.

Sekcja fotograficzna przedstawia się dość skromnie. Główny aparat ma 48 Mpix, towarzyszy mu czujnik głębi 2 Mpix. Z przodu znalazł się aparat do selfie 8 Mpix.

Wśród innych funkcji Redmi Note 12 5G należy odnotować łączność 5G, Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, emiter podczerwieni, wyjście audio 3,5 mm i boczny czytnik linii papilarnych. Nie wiadomo, czy telefon ma NFC – producent o tym nie wspomniał.

Akumulator 5000 mAh można zasilić z mocą 33 W. Wszystkim steruje Android 12 z MIUI 13.

Redmi Note 12 5G wchodzi do sprzedaży w Chinach ostatniego dnia miesiąca w cenach zaczynających się od 1199 juanów (780 zł) za model 4 GB + 128 GB. Najdroższy wariant 8 GB + 256 GB kosztuje 1599 juanów (1042 zł). Nie wiadomo, czy i kiedy telefon dotrze do Polski, ale jest to bardzo możliwe.

Źródło zdjęć: Xiaomi