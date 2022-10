Realme 9i 5G dostępny w Polsce. Cena nawet zachęca

Czekacie na Realme 10? Nowa generacja zadebiutuje już wkrótce, jednak wcześniej producent proponuje jedną z ostatnich swoich nowości – smartfon Realme 9i 5G. Urządzenie wkracza właśnie na nasz rynek.

Realme 9i 5G zadebiutował w sierpniu 2022 roku, wchodząc na początku do Indii. Wydawało się, że do nas już nie trafi, a tu niespodzianka. Od dziś telefon w wersji 4/64 GB oferowany będzie w cenie 1149 zł, w wariancie czarnym Rocking Black. Znajdziecie go w sklepie Orange, a także w sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl.

To niewygórowana kwota, a Realme 9i 5G może zainteresować tych, którzy poszukują niedrogiego telefonu z 5G.

Realme 9i 5G ma obudowę o grubości 8,1 mm i waży 187 g. Na przednim panelu znajduje się ekran IPS o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2408) z odświeżaniem obrazu 90 Hz.

Sercem nowości Realme jest układ MediaTek Dimensity 810 (6 nm), wspierany przez 4 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4X. Na dane użytkownik otrzymuje 64 GB pamięci UFS 2.2. Nie zabrakło rozszerzenia kart pamięci microSD do 1 TB.

Jak sama nazwa sugeruje, Realme 9i 5G zapewnia łączność w najnowszym standardzie 5G, można też skorzystać z Wi-Fi 5 ac i Bluetooth 5.2 oraz NFC. Dzięki obsłudze Dual SIM telefon pomieści dwie karty SIM 5G jednocześnie.

W specyfikacji znajdziemy też wyjście audio 3,5 mm, czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania, port USB-C oraz głośniki stereo z certyfikatem Hi-res.

Sekcję foto reprezentują trzy tylne aparaty: główny 50 Mpix (f/1,8), portretowy 2 Mpix (f/2,4) i makro 2 Mpix (f/2,4). Miłośnicy selfie otrzymują przedni aparat 8 Mpix.

Energię dostarcza akumulator o pojemności 5000 mAh (co ma zapewnić nawet 35 dni w trybie czuwania) z ładowaniem 18 W. Wszystkim dyryguje Android 12 z interfejsem Realme UI 3.0.

Jak zachwala producent, Realme 9i 5G przeszedł pozytywnie przez ponad 320 rygorystycznych testów, co ma zapewniać użytkownikom jakość premium.

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: wł., Realme