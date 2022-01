Realme 9i zadebiutował. Ma nowego Snapdragona, aparat 50 Mpix i dużą baterię

Firma Realme wprowadziła na rynek swój nowy smartfon – Realme 9i. Urządzenie dość niespodziewanie zadebiutowało w Wietnamie, ale wkrótce powinno pojawić się też w innych częściach świata, być może także w Polsce.

Poprzedni model o podobnym oznaczeniu, Realme 8i, na polskim rynku zadebiutował w październiku 2021 r. Urządzenie z chipsetem MediaTek Helio G96 wycenione zostało u nas na około 850 zł. Wkraczający do sklepów w Wietnamie następca, Realme 9i, jest już nieco droższy – kosztuje tam równowartość 1146 zł. To dość sporo w porównaniu do poprzednika.

Specyfikacje starego i nowego modelu w dużej części się pokrywają. Najważniejszą zmianą jest wykorzystanie układu Snapdragon 680, czyli jednego z najnowszych (październik 2021 r.) chipsetów ze średnipółkowej serii 6. Jest to jednostka wykonana w litografii 6 nm, z rdzeniami o taktowaniu do 2,4 GHz.

W Realme 9i towarzyszy jej 6 GB pamięci RAM LPDDR4X, którą można wirtualnie rozbudować do 11 GB. Na aplikacje i pliki użytkownik otrzymuje 128 GB pamięci UFS 2.2 z możliwością rozszerzenia za pomocą kart microSD o pojemności 1 TB.

W specyfikacji znajdziemy także łączność 4G LTE, Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB C, nie wiadomo natomiast nic o NFC. W obudowę wkomponowane zostały głośniki stereo.

Realme 9i wyposażony jest w ekran IPS 6,6 cala o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2412) z odświeżaniem o wartościach 30 Hz, 48 Hz, 50 Hz, 60 Hz lub 90 Hz, dobieranych w zależności od wybranego trybu. Jasność wyświetlacza sięga 480 nitów.

Część fotograficzną tworzy potrójny moduł tylnych aparatów: główny ma 50 Mpix (f/1,8, PDAF), towarzyszy mu aparat makro 2 Mpix (f/2,44, 4 cm) oraz monochromatyczny aparat 2 Mpix do głębi (f/2,4). Całość uzupełnia aparat selfie 16 Mpix (f/2,1).

Zaletą Realme 9i może okazać się spora bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W. Producent obiecuje, że naładowanie od zera do 100% zajmie 70 minut. Wszystkim dyryguje Android 11 z Realme UI 2.0.

W tej chwilki jeszcze nie wiadomo, jakie są plany wprowadzenia Realme 9i na inne rynki. Biorąc jednak pod uwagę, że poprzednik Realme 8i jest dostępny w Polsce, jego następcy można się również tu spodziewać.

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: wł., GSM Arena, Realme