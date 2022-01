Realme GT 2 i GT 2 Pro zaprezentowane. Z tyłu szkło lub ekologiczny materiał z odpadków

Firma Realme oficjalnie zaprezentowała swoje nowe, topowe smartfony, modele GT 2 i GT 2 Pro. Urządzenia mają kilka ciekawych rozwiązań, a obudowy dwóch wersji kolorystycznych zostały wykonane ze specjalnego materiału z przetworzonych odpadków.

Długo wyczekiwana seria Realme GT 2 została w końcu oficjalnie zaprezentowana. Urządzenia będą dostępne w czterech wersjach kolorystycznych: Paper White, Paper Green, Steel Black i Titanium Blue. W wersji białej i zielonej tylny panel został wykonany z materiałów pochodzenia biologicznego i surowców odnawialnych, takich jak masa papiernicza czy opadłe liście. Rozwiązanie to zmniejsza emisję dwutlenku węgla oraz zużycie surowców kopalnych. Pozostałe wersje mają z tyłu matowe szkło.

Realme GT 2 Pro

Topowy model z nowej serii smartfonów to Realme GT 2 Pro, napędzany chipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, chłodzony systemem Diamond Ice Core Plus. Urządzenie ma wymiary 163,2 x 74,7 x 8,2 mm i waży 199 g. (czarne i niebieskie) lub 189 g (pozostałe). Z przodu znajduje się 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3216 pikseli, odświeżaniu do 120 Hz i jasności do 1400 nitów. W ekranie wycięto otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 32 Mpix (Sony IMX615, f/2.4), a pod powierzchnią jego dolnej części schowano czytnik linii papilarnych.

Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix (Sony IMX766, f/1.8, OIS) i towarzyszy mu aparat 50 Mpix (ISOCELL JN1) z obiektywem ultraszerokokątnym (150°, f/2.2) oraz 2-megapikselowy aparat ultra makro z zoomem 40X. Realme GT 2 Pro ma 8 lub 12 GB RAM-u LPDDR5 oraz 128, 256 lub 512 GB pamięci masowej UFS 3.1. Do tego łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i NFC, a także odbiornik nawigacji satelitarnej, głośniki stereo i port USB-C. Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 65 W oraz pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem Realme UI 3.0.

Realme GT 2

Podstawowy model Realme GT 2 ma wymiary 162,9 x 75,8 x 8,6 mm i waży 199,8 lub 194,5 g (w zależności od materiału tylnego panelu). Mniejszy jest tu wyświetlacz - ma 6,2 cala oraz rozdzielczość 1080 x 2400 pikseli (120 Hz, do 1300 nitów). Różnice są też w aparatach fotograficznych. Główna jednostka z tyłu jest taka sama jak w Pro, natomiast aparat ultraszerokokątny ma 8 Mpix, aparat makro jest zwykłą jednostką tego typu, natomiast przedni aparat ma rozdzielczość 16 Mpix.

Wewnątrz obudowy pracuje tu Qualcomm Snapdragon 888, wspierany przez 8 lub 12 GB RAM-u LPDDR5 oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej UFS 3.1. Reszta wyposażenia jest podobna jak w Realme GT 2 Pro, łącznie z akumulatorem 5000 mAh i szybkim ładowaniem 65 W.

Dostępność i cena

Smartfony z serii Realme GT 2 trafią do regularnej sprzedaży w Chinach od 7 stycznia 2022 roku. W tym kwartale planowana jest również globalna premiera urządzeń. Ceny smartfonów w Państwie Środka kształtują się następująco:

Realme GT 2 8/128 GB – 2699 juanów (1714 zł),

(1714 zł), Realme GT 2 8/256 GB – 2899 juanów (1841 zł),

(1841 zł), Realme GT 2 12/256 GB – 3199 juanów (2031 zł),

(2031 zł), Realme GT 2 Pro 8/128 GB – 3899 juanów (2475 zł),

(2475 zł), Realme GT 2 Pro 8/256 GB – 4199 juanów (2666 zł),

(2666 zł), Realme GT 2 Pro 12/256 GB – 4499 juanów (2856 zł),

(2856 zł), Realme GT 2 Pro 12/512 GB – 4999 juanów (3174 zł).

