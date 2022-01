Motorola moto g71 5G z ekranem OLED już w Polsce – rusza sprzedaż

Smartfon moto g71 5G zadebiutował w listopadzie, wraz z innymi nowościami Motoroli z serii G. Wtedy też producent poinformował, że w ciągu kilku tygodni urządzenie trafi do sprzedaży w polskich sklepach. Motorola moto g71 5G właśnie wkracza na nasz rynek.

Motorola moto G71 5G to jeden z najnowszych smartfonów Motoroli, którym firma chce zjednać serca bardziej oszczędnych użytkowników. Telefon wkracza właśnie do sprzedaży na polskim rynku i dostępny jest za całkiem interesujące kwoty.

Model moto g71 5G w wariancie pamięci 6/128 GB wchodzi do sprzedaży w naszym kraju w trzech kolorach: zielonym morskim, arktycznym niebieskim oraz czarnym w rekomendowanej cenie detalicznej 1399 zł. Telefon pojawił się już w ofercie Play (wersja zielona i czarna), gdzie z kolei bez umowy można go mieć już za 1299 zł, oraz w cennikach Plus i Plusha (wersja zielona, powinna pojawić się też niebieska), gdzie poza promocją kosztuje 1430 zł oraz od 1395 zł w ofertach z umową. Wkrótce urządzenie dostępne będzie także na stronie producenta motorola.com.

Motorola moto g71 5G – najważniejsze dane

Motorola moto g71 5G to budżetowy telefon pozwalający skorzystać z sieci w najnowszym standardzie, który od konkurencyjnych modeli z podobnej półki cenowej odróżnia się dwoma szczególnymi cechami.

Po pierwsze smartfon wyposażony jest w 6,4-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+, a nie dominujący w tym segmencie IPS.

Drugą cechą jest wykorzystanie chipsetu Qualcomma, a nie popularnych układów MediaTeka. Sercem moto g71 5G jest Snapdragon 695 (6 nm, osiem rdzeni o taktowaniu do 1,8 GHz i 2,2 GHz, GPU Adreno 619), którego pracę wspiera 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci masowej. Poza łącznością 5G smartfon oferuje także Wi-Fi 6.

Potrójną sekcję fotograficzną tworzy połączenie aparatów 50 Mpix (f/1,8), 8 Mpix (szeroki kąt 118º, f/2,2) i 2 Mpix (makro, f/2,4), przedni aparat do selfie to z kolei 16 Mpix (f/2,2).

Atutem moto g71 5G może się też okazać akumulator 5000 mAh, który można szybko naładować z mocą 33 W. Według deklaracji producenta 30 minut wystarczy, by zwiększyć stan baterii od zera do 50%.

Wszystko pracuje pod kontrolą niemal czystego Androida 11 z Moto My UX, ale producent dodał też coś od siebie – na przykład zabezpieczenie ThinkShield for Mobile. Jest to rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo zastosowań telefonu w środowisku korporacyjnym.

Źródło zdjęć: Motorola

Źródło tekstu: wł.