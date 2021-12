Motorola prezentuje nowe smartfony: Edge X30 i Edge S30

Motorola Edge X30 to pierwszy zaprezentowany smartfon, w którego wnętrzu pracuje najnowszy Snapdragon 8 Gen 1. Urządzenie ma też specjalną wersję z przednim aparatem ukrytym pod wyświetlaczem. Jest też nowy Edge S30 ze Snapdragonem 888+.

Motorola Edge X30

Qualcomm zaprezentował w ostatni dzień listopada swój nowy, topowy układ SoC, Snapdragon 8 Gen 1, a już mamy pierwszy oficjalnie zaprezentowany smartfon go wykorzystujący. Jest nim Motorola Edge X30, która zadebiutowała w Chinach. Urządzenie ma wymiary 163,6 x 75,6 x 8,5 mm i waży 194 g. Prawie cały przód zajmuje 6,8-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością 144 Hz. Maksymalna jasność panelu wynosi 700 nitów i radzi on sobie z technologią HDR10+. W ekranie wycięto otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 60 Mpix (f/2,2), ale ten może również być całkowicie schowany pod powierzchnią wyświetlacza w specjalnej edycji nowego smartfonu.

Z tyłu znalazły się trzy aparaty: główny o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.9, OIS), ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.2) i czujnik głębi 2 Mpix (f/2.4). Wewnątrz obudowy pracuje chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, wspierany przez 8 lub 12 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci masowej (UFS 3.1). Smartfon oferuje łączność 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2 i NFC, a czytnik linii papilarnych został umieszczony na boku obudowy. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 68 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem MYUI 3.0.

Motorola Edge S30

Drugim z najnowszych smartfonów Motoroli jest model Edge S30. Jest on minimalnie większy i cięższy od modelu Edge X30: ma wymiary 168,1 x 75,5 x 8,9 mm i masę 202 g. Wyświetlacz ma tu również 6,8 cala, ale jest to panel LCD o rozdzielczości 1080 x 2460 pikseli, również z odświeżaniem do 144 Hz. Przedni aparat ma tu "tylko" 16 Mpix (f/2/2), ale główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 108 Mpix (f/1.9). Temu ostatniemu towarzyszą dwa dodatkowe aparaty: 13 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym (f/2.2) oraz 2-megapikselowy czujnik głębi (f/2.4). Smartfon jest napędzany chipsetem Qualcomm Snapdragon 888+, który współpracuje z 6, 8 lub 12 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci masowej (UFS 3.1). Urządzenie jest zasilane akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W, a nad całością czuwa Android 12.

Dostępność i cena

Pierwsza sprzedaż Motoroli Moto X30 ruszy w Chinach 15 grudnia tego roku, natomiast 6 dni później do sprzedaży trafi tam model Edge S30. Ceny obu smartfonów wyglądają tak:

Motorola Edge X30 8/128 GB – 2999 juanów (1930 zł),

(1930 zł), Motorola Edge X30 8/256 GB – 3199 juanów (2058 zł),

(2058 zł), Motorola Edge X30 12/256 GB – 3399 juanów (2187 zł),

(2187 zł), Motorola Edge X30 Special Edition 12/256 GB – 3799 juanów (2444 zł),

(2444 zł), Motorola Edge S30 6/128 GB – 1799 juanów (1157 zł),

(1157 zł), Motorola Edge S30 8/128 GB – 1999 juanów (1286 zł),

(1286 zł), Motorola Edge S30 8/256 GB – 2199 juanów (1415 zł),

(1415 zł), Motorola Edge S30 12/256 GB – 2399 juanów (1544 zł).

Źródło zdjęć: Motorola

Źródło tekstu: Motorola