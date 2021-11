Motorola pokazała więcej smartfonów z serii Moto G. Znamy ich ceny

Flagowy smartfon Moto G200 5G to nie jedyna dzisiejsza nowość Motoroli. Pokazane zostały także modele Moto G71 5G, Moto G51 5G, Moto G41 i Moto G31. Wszystkie one trafią wkrótce do Polski, ale już teraz znamy ich ceny.

Motorola zaprezentowała 5 nowych smartfonów z serii Moto G. Oprócz modelu Moto G200 5G, o którym już pisaliśmy, na rynek trafią wkrótce smartfony Moto G71 5G, Moto G51 5G, Moto G41 i Moto G31.

Motorola Moto G71 5G

Motorola Moto G71 5G to smartfon z 6,4-calowym wyświetlaczem OLED o rozdzielczości FullHD+, oferującym powiększoną o 25% paletę barw. To poprawia obraz na ekranie i czyni go bardziej realistycznym. Smartfon ma baterię 5000 mAh, którą można szybko naładować z mocą do 30 W (od 0 do 50% w 30 minut). Matryca głównego aparatu z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix i wykorzystuje technologię Quad Pixel. Całość napędzana jest chipsetem Qualcomm Snapdragon 695 , który współpracuje z 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej oraz zapewnia możliwość korzystania z sieci 5G.

Motorola Moto G51 5G

Moto G51 5G ma wyświetlacz o przekątnej 6,8” oraz rozdzielczości FullHD+, potrafiący odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz. Z tyłu są trzy aparaty, podobnie jak we wszystkich nowych Motorolach, a główna jednostka ma rozdzielczość 50 mpix. Wewnątrz obudowy pracuje chipset Qualcomm Snapdragon 480 Pro, wspierany przez 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci masowej (na wybrane rynki trafią bogatsze konfiguracje pamięci).

Motorola Moto G41

Kolejny nowy smartfon Motoroli to model Moto G41. Główna matryca fotograficzna ma tu rozdzielczość 48 Mpix i powinna się sprawdzić w każdych warunkach (dzięki technologii Quad Pixel). Jest tu też optyczna stabilizacja obrazu, która automatycznie kompensuje rozmycia zdjęć i nagrań wideo wskutek niepożądanych ruchów aparatu. Dzięki temu nawet po dłuższej ekspozycji — na przykład w warunkach słabego oświetlenia — zdjęcia mają lepszą klarowność i szczegółowość. Wyświetlacz OLED FullHD+ 6,4" i ładowarka 30 W są takie same, jak w modelu Moto G71. Smartfon jest napędzany chipsetem MediaTek Helio G85, ma 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej.

Motorola Moto G31

Motorola Moto G31 ma wyświetlacz Max Vision Full HD+ o przekątnej 6,4 cala, wykonany w technologii OLED. Na wyposażeniu znalazły się cztery aparaty (3 z tyłu), w tym główny o rozdzielczości 50 Mpix. Towarzyszy mu aparat ultraszerokokątny 8 Mpix oraz aparat makro 2 Mpix. Przedni aparat ma 13 Mpix. Sercem smartfonu jest chipset MediaTek Helio G85, wspierany przez 4 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej. Jak podaje producent, bateria o pojemności 5000 mAh pozwala na nawet 36 godzin działania po jednym naładowaniu.

Dostępność i cena

Nowe smartfony z rodziny Moto G w najbliższych tygodniach będą dostępne w Polsce u operatorów sieci Play, Plus i T-Mobile oraz w sieciach sklepów RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, X-kom, Komputronik i Neonet, a także na stronie motorola.com. Nowe Motorole będzie można kupić w następujących cenach i kolorach:

Motorola Moto G71 5G 6/128 GB – 1399 zł (kolory: morski, arktyczny niebieski oraz czarny),

(kolory: morski, arktyczny niebieski oraz czarny), Motorola Moto G51 5G 4/64 GB – 1099 zł (kolory: niebieski i beżowy),

(kolory: niebieski i beżowy), Motorola Moto G41 6/128 GB – 1199 zł (kolory: perłowy i czarny),

(kolory: perłowy i czarny), Motorola Moto G31 4/64 GB – 899 zł (kolory: szary i niebieski).

