Ładowanie 150 W będzie nowym standardem w smartfonach ze Snapdragonem 8 Gen1

Zbliżająca się premiera nowego układu Snapdragon 8 Gen1 nie tylko przyspieszy smartfony, ale zwiększy także moc ładowania. Nowym standardem będzie 150 W.

Na przełomie listopada i grudnia odbędzie się Qualcomm Technology Summit, czyli wydarzenie, podczas którego amerykański producent układów scalonych przedstawi nową serię chipsetów SoC. Największym oczekiwanym jest Snapdragon 898, który według ostatnich doniesień wejdzie na rynek jako Snapdragon 8 Gen1.

Nowy układ nie tylko zwiększy wydajność flagowych smartfonów, ale także przyspieszy ich ładowanie. Jak ujawnia DigitalChatStation, w 2022 roku do masowej produkcji trafią smartfony z szybkim ładowaniem 150 W. Umożliwią to właśnie rozwiązania wprowadzone wraz z układem Snapdragon 8 Gen1. Dzięki takiej mocy ładowania, urządzenia będzie można zasilić do pełna – od 0 do 100% - w 10 minut.

Jak jednak zaznacza DigitalChatStation, nowa technologia ładowania 150 W nie trafi do pierwszej partii smartfonów ze Snapdragonem 8 Gen1. Po konferencji Qualcomma należy oczekiwać szybkich premier nowych flagowców, w tym telefonów Xiaomi 12, Motorola Edge X i Samsung S22, co nastąpi już w grudniu i na początku stycznia. Będą one wyposażone w nowy chipset, ale jeszcze ze standardowymi prędkościami ładowania. Telefony ze 150 W mają pojawić się w późniejszych miesiącach 2022 r.

Snapdragon 8 Gen1 bazuje na technologii 4 nm Samsunga, wykonany jest w architekturze ARMv9. Chipset będzie się składać z 8 rdzeni – jednego super wydajnego Cortex X2 o taktowaniu 3 GHz, trzech wydajnych Cortex-A710 z zegarem 2,5 GHz oraz czterech oszczędnych Cortex-A510 o taktowaniu 1,79 GHz. Za przetwarzanie grafiki będzie odpowiadał GPU Adreno 730.

Źródło zdjęć: Qualcomm

Źródło tekstu: MyFixGuide