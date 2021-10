Koniec świata! Dimensity 2000 będzie bardziej wydajny niż Snapdragon 898

Szykuje się prawdziwy przewrót na rynku mobilnych układów SoC. Z najnowszych doniesień wynika, że Qualcomm straci dominującą pozycję na rzecz MediaTeka, a flagowy Snapdragon 898 będzie ustępował pod względem prędkością działania chipsetowi Dimensity 2000 nawet o 20%.

MediaTek Dimensity 2000 i Qualcomm Snapdragon 898 to dwa układy mobilne, które w najbliższych miesiącach doczekają się premiery i trafią do flagowych smartfonów w 2022 roku. Chociaż ich specyfikacje nie zostały oficjalnie potwierdzone, to z licznych przecieków wiemy, jaką będą miały konfigurację. Najnowsze doniesienia sugerują przy tym, że Dimensity 2000 będzie bardziej wydajny niż Snapdragon 898, przynajmniej w części zastosowań.

Znany z Weibo tipster Digital Chat Station ujawnił najnowsze ustalenia na temat dwóch powstających układów. Wiadomo, że obydwa chipsety będą miały podobną budowę, jednak mają różnić się w szczegółach, które sprawią, że jednostka MediaTeka będzie o 20% bardziej wydajna.

Zobacz: Dimensity 2000 będzie zbudowany jak Snapdragon 898 i podobnie do Exynosa 2200

Snapdragon 898 będzie produkowany w procesie produkcyjnym Samsunga 4 nm. W tej samej litografii wykonany jest Dimensity 2000, jednak z wykorzystaniem technologii TSMC, która w bezpośrednim porównaniu, w ostatnich generacjach SoC okazywała się bardziej dopracowana i zapewni większą efektywność niż Samsunga. Po TSMC należy oczekiwać mniejszego zużycia energii oraz mniejszego nagrzewnia się. Wykonany w technologii 5 nm Samsunga Snapdragon 888 jest krytykowany za szybkie osiąganie zbyt wysokich temperatur i tym razem może być tylko trochę lepiej.

Na tym jednak nie koniec. Snapdragon 898 będzie wykorzystywał jeden bardzo wydajny rdzeń Cortex X2 o taktowaniu 3 GHz, do tego trzy wydajne rdzenie Cortex-A710 z zegarem 2,5 GHz oraz cztery energooszczędne Cortex-A510 o taktowaniu 1,79 Hz.

Dimensity 2000 budowany jest w tej samej architekturze ARMv9 i ma taki sam podział klastrów, jednak rdzenie będą miały większe taktowanie. Cortex X2 również rozpędzi się do 3 GHz, ale rdzenie Cortex-A710 mają osiągnąć aż 2,85 GHz, a cztery Cortex-A510 – 1,8 GHz. Trzy wydajne rdzenie w chipsecie MedaiTeka będą więc o wiele bardziej wydajne niż te u Qualcomma (2,85 GHz vs 2,5 GHz). Przełoży się to na lepsze osiągi w standardowych zastosowaniach.

Różnice dotyczyć będą także grafiki – za jej przetwarzanie w Snapdragonie 898 odpowiadać będzie Adreno 730, do Dimensity 2000 trafi Mali-G710 MC10. Pod tym względem trudno w tej chwili ocenić, który GPU zapewni lepsze wyniki, jednak w tym pojedynku produkt Qualcomma może okazać się już lepszy.

Różnice dotyczą także modemów – Qualcomm wykorzysta własnego Snapdragona X65 osiągającego podczas pobierania w 5G nawet 10 Gbps, gdy konkurent użyje MTK M80 o maksymalnej prędkości 7,67 Gbps.

Zobacz: Snapdragon X65 to nowy modem Qualcomma z 5G o prędkości do 10 Gbps

Zobacz: Dimensity 2000 coraz bliżej, będzie konkurował ze Snapdragonem 898

