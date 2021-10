Dimensity 2000 będzie zbudowany jak Snapdragon 898 i podobnie do Exynosa 2200

O układzie Dimensity 2000, który ma stanowić konkurencję dla wciąż niewydanego Snapdragona 898, mówi się już od paru ładnych miesięcy. Najnowsze doniesienia potwierdzają podstawowe dane techniczne tego chipsetu i dodają nowe szczegóły.

Pierwsze doniesienie o Dimensity 2000, chipsecie MediaTeka, który ma być bezpośrednią konkurencją dla Snapdragona 898 firmy Qualcomm, pojawiły się już w styczniu. Najważniejsze dane techniczne przez długi czas pozostawały jednak zagadką. Z przecieków wiadomo, że jest to jednostka wykonana w procesie 4 nm TSMC, w najnowszej architekturze ARMv9 z wykorzystaniem super wydajnego rdzenia Cortex X2. Podobnie skonstruowany ma być Snapdragon 898, a także układ Samsunga – Exynos 2200.

Najnowsze doniesienia Digital Chat Station potwierdzają te ustalenia, a także dodają nowe szczegóły. Główny pojedynczy rdzeń to faktycznie Cortex X2 o taktowaniu 3 GHz (30% mocy więcej w porównaniu od X1), natomiast kolejne – zgodnie z założeniami ARMv9 – to trzy rdzenie Cortex-A710 do zadań o średnim stopniu komplikacji (możliwe taktowanie do 2,5 GHz, 30% mocy więcej niż poprzednik Cortex-A78) oraz cztery Cortex-A510 o najmniejszej wydajności, ale energooszczędne (35% mocy więcej niż poprzednik Cortex-A55).

Za przetwarzanie grafiki ma odpowiadać GPU Mali-G710 MC10. Jest to jednostka graficzna zastępująca GPU Mali-G78 i zapewniająca o 20% większą wydajność, o 20% większą energooszczędność i o 35% szybsze uczenie maszynowe.

Snapdragon 898 i Exynos 2200 będą miały bardzo zbliżoną konfigurację, przy czym w układzie Samsunga zastosowany zostanie GPU AMD RDNA2. Co jednak najbardziej istotne, MediaTekowi po raz pierwszy w historii uda się nawiązać wyrównaną walkę z konkurentami, bo nawet topowy w tej chwili Dimensity 1200 ustępuje parametrami układom Snapdragon 888 i Exynos 2100. Teraz tej różnicy teoretycznie nie będzie (lub zostanie wyraźnie zmniejszona).

Premiera Dimensity 2000 ma się odbyć albo pod koniec roku, albo na początku 2022 r. Ten drugi termin jest bardziej prawdopodobny ze względu na niedobory na rynku układów scalonych i związanych z tym opóźnień wśród producentów.

