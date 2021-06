Samsung robi Exynosa z grafiką AMD. Czip już triumfuje w benchmarkach

Architektura RDAN2 znana jest przede wszystkim z konsol PlayStation 5 i najnowszych Xboxów. Układ graficzny skonstruowany na tych samych zasadach ma trafić do topowego układu Samsung Exynos, który zobaczymy jeszcze przed końcem 2021 roku. Prace trwają i pojawiły się kolejne wyniki benchmarków urządzenia mobilnego z prototypowym czipem. Wyglądają obiecująco:

Exclusive: Samsung is testing the AMD GPU in the new Exynos, and the Wild Life test on the 3D Mark has scored 8134 points. It is worth mentioning that the CPU in this test is A77 architecture, for reference only. Each test has different results, we need to wait for more results. pic.twitter.com/Rej9vqyP6s