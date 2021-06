Samsung: topowy Exynos z grafiką AMD RDNA2 jeszcze w tym roku

Samsung zaprezentuje pierwszy procesor Exynos z układem graficznym AMD jeszcze w tym roku. Ma on wykorzystywać architekturę RDNA2, znaną m.in. z PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S.

O tym, że Samsung i AMD współpracują nad układem graficznym do nowych Exynosów, było wiadomo już od jakiegoś czasu. W styczniu koreański producent potwierdził, że trafi on do przyszłych flagowców firmy. Niestety od tamtej pory w temacie zapanowała cisza.

Wspomnianą ciszę przerwało dopiero wystąpienie Lisy Su podczas rozpoczynających się właśnie targów Computex 2021. Dowiedzieliśmy się z niego, że nowy układ ma wykorzystywać architekturę RDNA2, znaną z Radeonów 6000, PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S. Co za tym idzie, nadchodzący Exynos będzie mógł się pochwalić nie tylko wysoką wydajnością, ale również wsparciem dla najbardziej zaawansowanych technologii, takich jak m.in. ray tracing.

Samsung ma zdradzić więcej szczegółów na temat nowego Exynosa jeszcze w tym roku. Niestety na smartfony wyposażone w nowy procesor będziemy najpewniej musieli poczekać nieco dłużej - być może aż do premiery rodziny Galaxy S22 w przyszłym roku.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: SamMobile