Procesory AMD Ryzen 7000 Raphael będą miały nietypowy rozpraszacz ciepła

Przyszłe procesory AMD Ryzen 7000 (Raphael) z architekturą Zen 4 będą wyposażone w nowy i nietypowy rozpraszacz ciepła, czyli IHS.

Powoli docieramy do końca życia podstawki AM4, która jest wykorzystywana od pierwszej generacji procesorów Ryzen. Przyszła pora na zmiany, które pozwolą między innymi na wprowadzenie obsługi nowych standardów. Już od jakiegoś czasu pojawiają się informacje na temat podstawki AM5, która przejdzie na konstrukcję typu LGA z 1718 pinami umieszczonymi na płycie głównej. Skorzystają z niej między innymi procesory Ryzen 7000 (Raphael), które będą miały nietypowy projekt IHS.

AMD Ryzen 7000 (Raphael) z nietypowym IHS

Układy AMD Ryzen 7000 (Raphael) z architekturą Zen 4, według plotek, będą miały całkowicie przeprojektowany rozpraszacz ciepła, czyli IHS. Uwagę zwraca przede wszystkim nieregularny kształt, na który składają się podwójne wycięcia na każdej z krawędzi. Trochę przypomina to procesory Intel Skylake-X, ale u AMD jest jednak dość nietypowe. Nie wiadomo, czemu Czerwoni zdecydowali się na taką zmianę, o ile okaże się ona prawdziwa.

Procesory AMD Ryzen 7000 (Raphael) mają zadebiutować pod koniec 2022 roku. Z dotychczasowych informacji wynika, że będą one obsługiwały pamięci DDR5 oraz do 28 linii PCIe 4.0. Poza tym mają mieć rozmiar 40 × 40 mm i TDP do 120 W.

