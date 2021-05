Będzie drożej! Producenci układów scalonych podnoszą ceny nawet o 30%

Producenci układów scalonych podnoszą ceny. To odpowiedź na panujące od kilku miesięcy niedobory, co oznacza prawdopodobnie droższe smartfony, konsole czy karty graficzne.

Od wielu miesięcy trwają niedobory układów scalonych. Wielu producentów nie jest w stanie produkować tyle urządzeń, ile by chcieli, bo nie mają do tego wystarczająco części. Dotyczy to niemal wszystkich segmentów technologicznego świata - kart graficznych, konsol, smartfonów, a nawet motoryzacyjnego. Teraz dochodzi do tego jeszcze jeden problem. Producenci układów scalonych w końcu odpowiedzieli na te braki, ale nie poprzez zwiększenie produkcji, a... podniesienie cen.

Wyższe ceny układów scalonych

Na początku drugiego kwartału 2021 roku wielu producentów układów scalonych, które są potrzebne do stworzenia mnóstwa urządzeń, podniosło ceny o 10 do nawet 30%. Dotyczy to między innymi tak dużych firm jak: UMC, SMIC oraz PSMC. Na liście co prawda nie ma TSMC, ale Tajwańczycy podobny krok zapowiedzieli już w styczniu, przy okazji czasowo rezygnując z jakichkolwiek zniżek przy zamówieniach.

Podwyżki w dużej mierze zależą od rodzaju danego układu. Dla przykładu układy pamięci podrożały o około 20%, ale już za chipy odpowiedzialne za zarządzanie energią trzeba zapłacić o 30% więcej. To prawdopodobnie oznacza podwyżki cen również dla nas, czyli klientów końcowych. Trudno sobie wyobrazić, aby poszczególni producenci sprzętów pozostali przy aktualnych cenach, gdy sami płacą więcej za stworzenie każdego egzemplarza karty graficznej, smartfona, dysku czy konsoli.

