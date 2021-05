Ceny kart graficzny są dzisiaj nawet kilkukrotnie wyższe od sugerowanych

Ceny kart graficznych są dzisiaj kilkukrotnie wyższe od kwot sugerowanych. Gorzej pod tym względem wypadają modele NVIDIA GeForce RTX 30.

Jeśli śledzicie rynek podzespołów komputerowych, to wiecie, że ceny kart graficznych są w tym momencie wręcz niebotyczne. Za praktycznie każdy model trzeba dzisiaj zapłacić krocie, przez co złożenie gamingowego komputera jest kompletnie pozbawione sensu. Czy w innych krajach jest lepiej? Często pojawiają się tego typu informacje czy wpisy, ale firma 3DCenter przeanalizowała europejskie rynki i nie mamy dobrych informacji. Tak samo źle jest praktycznie na całym Starym Kontynencie.

Ceny kart graficznych wysokie w całej Europie

Z analizy firmy 3DCenter dowiadujemy się, że w tym momencie (mniej więcej połowa maja) ceny kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 30 są mniej więcej 3 razy wyższe niż ich ceny sugerowane. Dla przykładu za model RTX 3070 trzeba zapłacić około 1500-1600 euro, gdzie normalnie powinno to być około 519 euro. Trochę lepiej jest w przypadku Radeonów RX 6000, które są średnio 2 razy droższe, niż wynoszą ich ceny sugerowane, ale to raczej marne pocieszenie. Dlatego, nawet jeśli karty są dostępne w sklepach, to kupowanie ich w tym momencie jest co najmniej nierozważne.

Trudno w tym momencie wskazać, kiedy sytuacja ulegnie poprawie. Jeszcze kilka miesięcy temu NVIDIA i AMD mówiły o drugiej połowie 2021 roku. Teraz mówi się już o 2022 roku, co też nie jest wcale tak pewne. Sytuacji nie poprawia fakt ogromnych braków układów scalonych, które dotykają niemal każdego segmentu technologicznego świata. Być może pewnego rodzaju rozwiązaniem będą nowe modele GeForce RTX 30 z LHR (Lite Hash Rate), które mają mieć ograniczoną wydajność w kopaniu kryptowalut, ale trudno oczekiwać, że rozwiążą one wszystkie problemy. W końcu ogromne zainteresowanie jest nie tylko z powodu górników, ale także samych graczy. AMD zapowiedziało też, że zamierza w najbliższym czasie zwiększyć produkcję GPU.

Źródło tekstu: 3DCenter