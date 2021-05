W sklepach pojawiły się karty GeForce RTX 3080 Ti. Ceny są absurdalne

Karty graficzne GeForce RTX 3080 Ti pojawiły się w pierwszych, zagranicznych sklepach. Do sieci wyciekły nie tylko zdjęcia pudełek, ale też ceny, które są po prostu absurdalne.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich zauważono pierwsze karty graficzne GeForce RTX 3080 Ti produkcji MSI oraz Gigabyte. Wyciekły nawet zdjęcia pudełek modeli SUPRIM X oraz Gaming OC, które prezentują się dokładnie tak samo, jak w przypadku innych grafik tych producentów. Zaskakują natomiast ceny, które nie mają nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem. Rynek kart graficznych jest prawdopodobnie w najgorszym miejscu w całej swojej historii.

GeForce RTX 3080 Ti - ile kosztuje?

Karta graficzna MSI GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X została wystawiona w cenie 3500 dolarów, co daje aktualnie około 13400 zł. Tym samym nowa karta już na starcie kosztuje więcej niż mocniejszy od niej model RTX 3090. Co ciekawe, karta Gigabyte'a w wersji Gaming OC kilka dni temu pojawiła się już w jednym ze sklepów internetowych w dużo niższej cenie 2250 dolarów, czyli około 8600 zł. To i tak kwota daleka od standardowej ceny za ten model, ale jednak sporo niższa od MSI.

Skąd wzięła się tak wysoka cena karty MSI? Jeden z użytkowników Reddita wyjaśnił, że to normalna praktyka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie często sprzęty są oferowane nawet kilka tygodni przed oficjalną premierą, ale właśnie w tak absurdalnych cenach. Jeśli ktoś chce mieć nową kartę przed innymi, to musi wyłożyć dodatkową gotówkę.

GeForce RTX 3080 Ti - specyfikacja

GeForce RTX 3080 Ti to karta wyposażona w 10240 jednostek CUDA. Taktowanie bazowe wynosi 1365 MHz, a Boost w wersji referencyjnej to 1665 MHz. Grafika ma 12 GB pamięci GDDR6X 19 Gbps, co przy 384-bitowej magistrali przekłada się na przepustowość 912 GB/s. Standardowa cena za ten model powinna wynieść około 999 dolarów, czyli niecałej 4000 zł. Oficjalna prezentacja, według plotek, zaplanowana jest na 31 maja ze sklepową premierą 2 czerwca.

