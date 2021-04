NVIDIA wprowadzi limiter wydajności w kopaniu kryptowalut także w RTX 3070 i RTX 3080

NVIDIA zapowiadała, że nie będzie ograniczać wydajności w kopaniu kryptowalut w już dostępnych modelach kart graficznych. Można powiedzieć, że słowo zostało dotrzymane, ponieważ Zieloni szykują nowe wersje już znanych modeli.

Na ten moment limiter wydajności kart graficznych w kopaniu kryptowalut wprowadzony był przy okazji modelu GeForce RTX 3060. Wiemy jednak, że NVIDIA planuje wykorzystać go także w przyszłych modelach, w tym prawdopodobnie RTX 3050, RTX 3050 Ti, RTX 3070 Ti oraz RTX 3080 Ti, jeśli wszystkie one ostatecznie trafią do sprzedaży. Jednocześnie firma obiecała, że ogranicznik nie pojawi się w już dostępnych modelach. Nie oznacza to jednak, że nie trafi do RTX-ów 3070 czy 3080.

Limiter wydajności w kartach RTX 30

NVIDIA zdecydowała się na ciekawy... fortel. Wygląda na to, że Zieloni przygotowali nowe wersje znanych już kart graficznych, w których wykorzystane zostaną rdzenie oznaczone jako LHR. W ten sposób RTX 3060 Ti, 3070 czy 3080 również zostaną wzbogacone o limiter wydajności przy kopaniu kryptowalut. Pierwsze tego typu modele mają trafić do klientów w czerwcu. Karty LHR oraz bez LHR mają mieć inne nazwy kodowe, ale generalnie będą dokładnie tymi samymi konstrukcjami.

Nie jest to oficjalnie potwierdzone, ale limiter prawdopodobnie pojawi się w modelach RTX 3060 Ti, RTX 3070 oraz RTX 3080. Według plotek taki krok może ominąć jedynie GeForce'a RTX 3090, czyli najmocniejszy z oferowanych przez NVIDIĘ GPU na rynek konsumencki. Czemu? Nie wiem, ale się domyślam - jak mawiał Tadeusz Sznuk.

Źródło tekstu: KitGuru